Libertadores: veja quanto Palmeiras e Flamengo já ganharam em premiação

Após uma goleada histórica de 4 a 0 contra a LDU do Equador na última quinta-feira, o Palmeiras selou sua classificação para a final da Copa Libertadores da América.

Agora, o Verdão vai enfrentar o Flamengo e já garantiu pelo menos mais US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões), montante reservado para o vice-campeão. O vencedor receberá US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).. Será a sétima final do torneio disputada apenas por brasileiros. As outras foram:

2005: São Paulo 5 x 1 Athletico-PR.

2006: Internacional 4 x 3 São Paulo.

2020: Palmeiras 1 x 0 Santos.

2021: Palmeiras 2 x 1 Flamengo.

2022: Flamengo 1 x 0 Athletico-PR.

2024: Botafogo 3 x 1 Atlético-MG.

Quanto cada time já ganhou?

Flamengo e Palmeiras já levantaram quantias milionárias em premiações da Libertadores, mesmo sem levantar a taça propriamente dita.

O time rubro-negro já conseguiu R$ 49,74 milhões entre vitórias, bônus e classificações na competição. Já o Palmeiras ganhou R$ 57,6 milhões. Com o eventual título, a premiação iria a R$ 193,6 milhões.

Veja abaixo os valores estabelecidos pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol):

Fase de grupos: US$ 3 milhões fixos + US$ 330 mil por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

Quartas de final: US$ 1,7 milhão

Semifinal: US$ 2,3 milhões

Vice-campeão: US$ 7 milhões

Campeão: US$ 24 milhões



Final da Libertadores

Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela final da Libertadores em 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.