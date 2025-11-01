Libertadores: veja quanto Palmeiras e Flamengo já ganharam em premiação

Libertadores: veja quanto os finalistas já receberam (Conmebol/Divulgação)
Publicado em 1 de novembro de 2025 às 09h26.
Após uma goleada histórica de 4 a 0 contra a LDU do Equador na última quinta-feira, o Palmeiras selou sua classificação para a final da Copa Libertadores da América.
Agora, o Verdão vai enfrentar o Flamengo e já garantiu pelo menos mais US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões), montante reservado para o vice-campeão. O vencedor receberá US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).. Será a sétima final do torneio disputada apenas por brasileiros. As outras foram:
Flamengo e Palmeiras já levantaram quantias milionárias em premiações da Libertadores, mesmo sem levantar a taça propriamente dita.
O time rubro-negro já conseguiu R$ 49,74 milhões entre vitórias, bônus e classificações na competição. Já o Palmeiras ganhou R$ 57,6 milhões. Com o eventual título, a premiação iria a R$ 193,6 milhões.
Veja abaixo os valores estabelecidos pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol):
Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela final da Libertadores em 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.