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Fase de grupos copa 2026

GP da Espanha: Antonelli vence primeira corrida da F1 em Madring

Piloto da Mercedes largou da segunda posição e superou Verstappen e Norris no pódio

GP da Espanha: Antonelli vence em Madring (Thomas COEX/AFP)

GP da Espanha: Antonelli vence em Madring (Thomas COEX/AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 12h36.

Última atualização em 13 de setembro de 2026 às 12h48.

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Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu neste domingo, 13, o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, disputado no inédito circuito de Madring, e aumentou sua vantagem na liderança do campeonato mundial.

O piloto italiano, que largou da segunda posição, cruzou a linha de chegada à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull) e do britânico Lando Norris (McLaren), completando o pódio.

Antonelli contou com uma pitada de sorte: um Safety Car virtual no início da prova levou parte do pelotão aos boxes para a primeira parada. Foi nesse momento que a corrida de Norris começou a se complicar. A demora da McLaren para chamar o piloto, somada à perda de tempo durante o pit stop, fez o britânico cair na classificação.

"Foi uma corrida difícil. É bom vencer, mas não tenho a mesma sensação de sempre, pois acho que o Lando merecia a vitória. Mas aceitamos e vamos continuar pressionando", declarou o italiano.

Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou a prova na 13ª colocação.

Hamilton abandona

A corrida também marcou a primeira desistência de Lewis Hamilton na temporada. O piloto da Ferrari começou a enfrentar problemas nos freios já na sexta volta e perdeu posições rapidamente.

Na volta seguinte, a equipe optou por retirar o carro da disputa, encerrando a participação do heptacampeão antes do previsto.

Resultado final

  1. Kimi Antonelli — Mercedes
  2. Max Verstappen — Red Bull Racing
  3. Lando Norris — McLaren
  4. Charles Leclerc — Ferrari
  5. George Russell — Mercedes
  6. Liam Lawson — Red Bull Racing
  7. Franco Colapinto — Alpine
  8. Oscar Piastri — McLaren
  9. Arvid Lindblad — Racing Bulls
  10. Nico Hülkenberg — Audi
  11. Esteban Ocon — Haas
  12. Pierre Gasly — Alpine
  13. Gabriel Bortoleto — Audi
  14. Yuki Tsunoda — Racing Bulls
  15. Alexander Albon — Williams
  16. Oliver Bearman — Haas
  17. Fernando Alonso — Aston Martin
  18. Valtteri Bottas — Cadillac
  19. Carlos Sainz — Williams — Abandonou
  20. Sergio Perez — Cadillac — Abandonou
  21. Lance Stroll — Aston Martin — Abandonou
  22. Lewis Hamilton — Ferrari — Abandonou

*Com informações da AFP

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