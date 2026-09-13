GP da Espanha: Antonelli vence primeira corrida da F1 em Madring

GP da Espanha: Antonelli vence em Madring (Thomas COEX/AFP)
Colaboradora
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 12h36.
Última atualização em 13 de setembro de 2026 às 12h48.
Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu neste domingo, 13, o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, disputado no inédito circuito de Madring, e aumentou sua vantagem na liderança do campeonato mundial.
O piloto italiano, que largou da segunda posição, cruzou a linha de chegada à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull) e do britânico Lando Norris (McLaren), completando o pódio.
Antonelli contou com uma pitada de sorte: um Safety Car virtual no início da prova levou parte do pelotão aos boxes para a primeira parada. Foi nesse momento que a corrida de Norris começou a se complicar. A demora da McLaren para chamar o piloto, somada à perda de tempo durante o pit stop, fez o britânico cair na classificação.
"Foi uma corrida difícil. É bom vencer, mas não tenho a mesma sensação de sempre, pois acho que o Lando merecia a vitória. Mas aceitamos e vamos continuar pressionando", declarou o italiano.
Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou a prova na 13ª colocação.
A corrida também marcou a primeira desistência de Lewis Hamilton na temporada. O piloto da Ferrari começou a enfrentar problemas nos freios já na sexta volta e perdeu posições rapidamente.
Na volta seguinte, a equipe optou por retirar o carro da disputa, encerrando a participação do heptacampeão antes do previsto.
*Com informações da AFP