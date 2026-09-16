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Os dois hotéis brasileiros entre os 50 melhores do mundo

Rosewood São Paulo ficou em 6º lugar no The World’s 50 Best Hotels 2026; Copacabana Palace também aparece entre os melhores do mundo

Rosewood São Paulo: eleito o melhor hotel da América Latina (Matthieu Salvaing/Divulgação)

Rosewood São Paulo: eleito o melhor hotel da América Latina (Matthieu Salvaing/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09h19.

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O Rosewood São Paulo foi eleito o melhor hotel da América do Sul pelo The World’s 50 Best Hotels 2026, ranking internacional que reúne as principais experiências de hospitalidade de luxo do mundo. A unidade brasileira ficou na 6ª posição geral, subindo 18 posições em relação à edição anterior.

O Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, também entrou na seleção e ficou em 29º lugar. Ao todo, a América do Sul teve apenas dois representantes entre os 50 melhores hotéis do mundo.

Copacabana Palace: eleito um dos melhores do país pelo ranking internacional 50 Best (Divulgação/Divulgação)

O primeiro lugar do ranking ficou novamente com o Rosewood Hong Kong, que repetiu a liderança conquistada em 2025. O hotel também foi reconhecido como o melhor da Ásia.

A lista de 2026 foi divulgada em uma cerimônia realizada em Paris e reuniu hotéis de 22 territórios em seis continentes. A Europa foi o continente mais representado, com 21 propriedades, seguida pela Ásia, com 18 hotéis. América do Norte teve seis representantes; América do Sul e África, dois cada; e Oceania, um.

Os melhores hotéis do mundo em 2026

O segundo lugar ficou com o Capella Bangkok, na Tailândia, seguido pelo Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, também na capital tailandesa. O ranking reforça a força da Ásia no mercado global de luxo, com 18 hotéis entre os 50 primeiros colocados.

Na Europa, o destaque foi o Passalacqua, no Lago de Como, na Itália, que ficou em quinto lugar e recebeu novamente o prêmio de Melhor Hotel Boutique. A propriedade foi reconhecida pela combinação de serviço personalizado, operação independente e características ligadas ao destino.

Entre os demais destaques estão o Atlantis The Royal, em Dubai, eleito o melhor hotel de praia; o Chablé Yucatán, no México, vencedor do prêmio de sustentabilidade; e o Hôtel du Couvent, em Nice, reconhecido pelo design.

Rosewood São Paulo ganha destaque internacional

Inaugurado em 2022 no bairro da Bela Vista, o Rosewood São Paulo ocupa o antigo complexo da Maternidade Matarazzo e combina hotelaria, gastronomia, arte e design em um projeto assinado pelo arquiteto francês Philippe Starck. O hotel foi vencedor por dois anos consecutivos do ranking dos 50 melhores hotéis do Brasil, da EXAME.

O reconhecimento coloca o hotel paulistano ao lado de propriedades tradicionais da hotelaria mundial, como o Mandarin Oriental Qianmen, em Pequim (7º), o Upper House Hong Kong (8º) e o Aman Tokyo (11º).

Além do Rosewood São Paulo, o Brasil aparece no ranking com outro símbolo histórico do turismo de luxo: o Copacabana Palace, aberto em 1923, que ficou na 29ª posição.

Como é feito o ranking dos melhores hotéis do mundo

O The World’s 50 Best Hotels é elaborado por uma academia formada por mais de 800 especialistas independentes, incluindo hoteleiros, jornalistas de viagem, educadores do setor, viajantes de negócios e consumidores especializados.

Cada participante indica sete hotéis em ordem de preferência, considerando propriedades onde se hospedou nos últimos três anos. O processo é confidencial e auditado pela Deloitte, responsável pela verificação da integridade da votação.

Os 50 melhores hotéis do mundo em 2026

  1. Rosewood Hong Kong — Hong Kong
  2. Capella Bangkok — Bangkok, Tailândia
  3. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River — Bangkok, Tailândia
  4. Atlantis The Royal — Dubai, Emirados Árabes Unidos
  5. Passalacqua — Lago de Como, Itália
  6. Rosewood São Paulo — São Paulo, Brasil
  7. Mandarin Oriental Qianmen — Pequim, China
  8. Upper House Hong Kong — Hong Kong
  9. Chablé Yucatán — Chocholá, México
  10. Mandarin Oriental Bangkok — Bangkok, Tailândia
  11. Aman Tokyo — Tóquio, Japão
  12. Four Seasons Firenze — Florença, Itália
  13. Claridge’s — Londres, Reino Unido
  14. Hôtel de Crillon — Paris, França
  15. Jumeirah Marsa Al Arab — Dubai, Emirados Árabes Unidos
  16. Capella Sydney — Sydney, Austrália
  17. Raffles Singapore — Singapura
  18. Casa Maria Luigia — Modena, Itália
  19. Le Bristol — Paris, França
  20. Cheval Blanc Paris — Paris, França
  21. Desa Potato Head — Bali, Indonésia
  22. San Ysidro Ranch — Santa Barbara, Estados Unidos
  23. One&Only Mandarina — Riviera Nayarit, México
  24. Bulgari Tokyo — Tóquio, Japão
  25. Las Ventanas al Paraíso — Los Cabos, México
  26. Royal Mansour — Marrakech, Marrocos
  27. Four Seasons Astir Palace — Atenas, Grécia
  28. Raffles London at The OWO — Londres, Reino Unido
  29. Copacabana Palace — Rio de Janeiro, Brasil
  30. The Taj Mahal Palace — Mumbai, Índia
  31. The Peninsula Istanbul — Istambul, Turquia
  32. Bulgari Roma — Roma, Itália
  33. Patina Osaka — Osaka, Japão
  34. Mount Nelson — Cidade do Cabo, África do Sul
  35. Nihi Sumba — Ilha de Sumba, Indonésia
  36. Badrutt’s Palace — St. Moritz, Suíça
  37. Park Hyatt Kyoto — Kyoto, Japão
  38. Hôtel du Couvent — Nice, França
  39. Portrait Milano — Milão, Itália
  40. Hôtel de Paris Monte-Carlo — Mônaco
  41. Plaza Athénée — Paris, França
  42. Hotel Sacher Vienna — Viena, Áustria
  43. Estelle Manor — Witney, Reino Unido
  44. Hotel du Cap-Eden-Roc — Antibes, França
  45. Amangiri — Canyon Point, Estados Unidos
  46. The Peninsula Hong Kong — Hong Kong
  47. Maroma — Riviera Maya, México
  48. Aman Nai Lert — Bangkok, Tailândia
  49. The Connaught — Londres, Reino Unido
  50. San Domenico Palace — Taormina, Itália
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