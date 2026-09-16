Os dois hotéis brasileiros entre os 50 melhores do mundo

O Rosewood São Paulo foi eleito o melhor hotel da América do Sul pelo The World’s 50 Best Hotels 2026, ranking internacional que reúne as principais experiências de hospitalidade de luxo do mundo. A unidade brasileira ficou na 6ª posição geral, subindo 18 posições em relação à edição anterior.

O Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, também entrou na seleção e ficou em 29º lugar. Ao todo, a América do Sul teve apenas dois representantes entre os 50 melhores hotéis do mundo.

Copacabana Palace: eleito um dos melhores do país pelo ranking internacional 50 Best (Divulgação/Divulgação)

O primeiro lugar do ranking ficou novamente com o Rosewood Hong Kong, que repetiu a liderança conquistada em 2025. O hotel também foi reconhecido como o melhor da Ásia.

A lista de 2026 foi divulgada em uma cerimônia realizada em Paris e reuniu hotéis de 22 territórios em seis continentes. A Europa foi o continente mais representado, com 21 propriedades, seguida pela Ásia, com 18 hotéis. América do Norte teve seis representantes; América do Sul e África, dois cada; e Oceania, um.

Os melhores hotéis do mundo em 2026

O segundo lugar ficou com o Capella Bangkok, na Tailândia, seguido pelo Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, também na capital tailandesa. O ranking reforça a força da Ásia no mercado global de luxo, com 18 hotéis entre os 50 primeiros colocados.

Na Europa, o destaque foi o Passalacqua, no Lago de Como, na Itália, que ficou em quinto lugar e recebeu novamente o prêmio de Melhor Hotel Boutique. A propriedade foi reconhecida pela combinação de serviço personalizado, operação independente e características ligadas ao destino.

Entre os demais destaques estão o Atlantis The Royal, em Dubai, eleito o melhor hotel de praia; o Chablé Yucatán, no México, vencedor do prêmio de sustentabilidade; e o Hôtel du Couvent, em Nice, reconhecido pelo design.

Rosewood São Paulo ganha destaque internacional

Inaugurado em 2022 no bairro da Bela Vista, o Rosewood São Paulo ocupa o antigo complexo da Maternidade Matarazzo e combina hotelaria, gastronomia, arte e design em um projeto assinado pelo arquiteto francês Philippe Starck. O hotel foi vencedor por dois anos consecutivos do ranking dos 50 melhores hotéis do Brasil, da EXAME.

O reconhecimento coloca o hotel paulistano ao lado de propriedades tradicionais da hotelaria mundial, como o Mandarin Oriental Qianmen, em Pequim (7º), o Upper House Hong Kong (8º) e o Aman Tokyo (11º).

Além do Rosewood São Paulo, o Brasil aparece no ranking com outro símbolo histórico do turismo de luxo: o Copacabana Palace, aberto em 1923, que ficou na 29ª posição.

Como é feito o ranking dos melhores hotéis do mundo

O The World’s 50 Best Hotels é elaborado por uma academia formada por mais de 800 especialistas independentes, incluindo hoteleiros, jornalistas de viagem, educadores do setor, viajantes de negócios e consumidores especializados.

Cada participante indica sete hotéis em ordem de preferência, considerando propriedades onde se hospedou nos últimos três anos. O processo é confidencial e auditado pela Deloitte, responsável pela verificação da integridade da votação.

Os 50 melhores hotéis do mundo em 2026