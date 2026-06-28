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Fase de grupos copa 2026

GP da Áustria 2026 termina com Mercedes no topo e Verstappen a milésimos da vitória

GP no Red Bull Ring é decidido por segundos

Antonelli no pódio e Hamilton em recuperação após paradas nos boxes na Fórmula 1 2026 (Andrej ISAKOVIC / AFP)

Antonelli no pódio e Hamilton em recuperação após paradas nos boxes na Fórmula 1 2026 (Andrej ISAKOVIC / AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 28 de junho de 2026 às 13h59.

George Russell venceu o GP da Áustria de Fórmula 1 2026, neste domingo, no Circuito de Spielberg. O piloto da Mercedes liderou a maior parte da prova e segurou a aproximação de Max Verstappen nas voltas finais para confirmar o triunfo.

Foi a primeira vitória de Russell desde o GP da Austrália, na abertura do Mundial, em março. O resultado também devolve ao britânico a vice-liderança do campeonato, posição que havia sido ocupada por Lewis Hamilton.

Max Verstappen terminou em segundo lugar após encurtar a diferença para Russell na parte final da corrida. O piloto da Red Bull chegou a ficar a pouco mais de dois segundos do líder nas últimas voltas, mas não conseguiu completar a ultrapassagem.

O resultado foi o segundo pódio de Verstappen na temporada 2026 e o melhor desempenho do holandês até aqui no ano, além de mais um pódio no GP da Áustria, onde ele já soma sete no total.

Andrea Kimi Antonelli fechou o pódio em terceiro. O piloto da Mercedes segue na liderança do Mundial de Pilotos, com vantagem de 40 pontos.

Lewis Hamilton terminou em quinto, após estratégia com três paradas e dificuldade para manter ritmo na parte final da prova. O resultado o faz cair para a terceira posição no campeonato, atrás de Russell.

O brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em 11º, fora da zona de pontuação. Ele terminou a corrida uma volta atrás do líder no circuito austríaco.

A corrida teve momentos de disputa direta entre Verstappen e Hamilton ainda nas primeiras voltas. O britânico chegou a resistir às tentativas de ultrapassagem, mas acabou perdendo posições ao longo das paradas nos boxes e na evolução dos adversários.

Resultado do GP da Áustria

A seguir, confira o resultado completo do GP da Áustria hoje, com tempos, posições e pontuação.

Pos.PilotoPaísEquipeTempoPontos
1G. RussellReino UnidoMercedes1:26:37.97925
2M. VerstappenPaíses BaixosRed Bull+1.611s18
3A. AntonelliItáliaMercedes+1.986s15
4O. PiastriAustráliaMcLaren+21.809s12
5L. HamiltonReino UnidoFerrari+26.393s10
6I. HadjarFrançaRed Bull+29.399s8
7L. NorrisReino UnidoMcLaren+31.505s6
8C. LeclercMônacoFerrari+45.659s4
9L. LawsonNova ZelândiaRacing Bulls+1 volta2
10A. LindbladReino UnidoRacing Bulls+1 volta1
11G. BortoletoBrasilAudi F1 Team+1 volta0
12N. HulkenbergAlemanhaAudi F1 Team+1 volta0
13P. GaslyFrançaAlpine+1 volta0
14O. BearmanReino UnidoHaas+1 volta0
15F. ColapintoArgentinaAlpine+1 volta0
16E. OconFrançaHaas+2 voltas0
17A. AlbonTailândiaWilliams+2 voltas0
18F. AlonsoEspanhaAston Martin Aramco-Mercedes+3 voltas0
19L. StrollCanadáAston Martin Aramco-MercedesDNF0
20C. Sainz Jr.EspanhaWilliamsDNF0
21S. PerezMéxicoCadillacDNF0
22V. BottasFinlândiaCadillacDNF0

Próxima etapa da F1 2026

Após o GP da Áustria, a Fórmula 1 volta no dia 5 de julho, com o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, décima etapa da temporada.

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