GP da Áustria 2026 termina com Mercedes no topo e Verstappen a milésimos da vitória

Antonelli no pódio e Hamilton em recuperação após paradas nos boxes na Fórmula 1 2026 (Andrej ISAKOVIC / AFP)
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Publicado em 28 de junho de 2026 às 13h59.
George Russell venceu o GP da Áustria de Fórmula 1 2026, neste domingo, no Circuito de Spielberg. O piloto da Mercedes liderou a maior parte da prova e segurou a aproximação de Max Verstappen nas voltas finais para confirmar o triunfo.
Foi a primeira vitória de Russell desde o GP da Austrália, na abertura do Mundial, em março. O resultado também devolve ao britânico a vice-liderança do campeonato, posição que havia sido ocupada por Lewis Hamilton.
Max Verstappen terminou em segundo lugar após encurtar a diferença para Russell na parte final da corrida. O piloto da Red Bull chegou a ficar a pouco mais de dois segundos do líder nas últimas voltas, mas não conseguiu completar a ultrapassagem.
O resultado foi o segundo pódio de Verstappen na temporada 2026 e o melhor desempenho do holandês até aqui no ano, além de mais um pódio no GP da Áustria, onde ele já soma sete no total.
Andrea Kimi Antonelli fechou o pódio em terceiro. O piloto da Mercedes segue na liderança do Mundial de Pilotos, com vantagem de 40 pontos.
Lewis Hamilton terminou em quinto, após estratégia com três paradas e dificuldade para manter ritmo na parte final da prova. O resultado o faz cair para a terceira posição no campeonato, atrás de Russell.
O brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em 11º, fora da zona de pontuação. Ele terminou a corrida uma volta atrás do líder no circuito austríaco.
A corrida teve momentos de disputa direta entre Verstappen e Hamilton ainda nas primeiras voltas. O britânico chegou a resistir às tentativas de ultrapassagem, mas acabou perdendo posições ao longo das paradas nos boxes e na evolução dos adversários.
A seguir, confira o resultado completo do GP da Áustria hoje, com tempos, posições e pontuação.
|Pos.
|Piloto
|País
|Equipe
|Tempo
|Pontos
|1
|G. Russell
|Reino Unido
|Mercedes
|1:26:37.979
|25
|2
|M. Verstappen
|Países Baixos
|Red Bull
|+1.611s
|18
|3
|A. Antonelli
|Itália
|Mercedes
|+1.986s
|15
|4
|O. Piastri
|Austrália
|McLaren
|+21.809s
|12
|5
|L. Hamilton
|Reino Unido
|Ferrari
|+26.393s
|10
|6
|I. Hadjar
|França
|Red Bull
|+29.399s
|8
|7
|L. Norris
|Reino Unido
|McLaren
|+31.505s
|6
|8
|C. Leclerc
|Mônaco
|Ferrari
|+45.659s
|4
|9
|L. Lawson
|Nova Zelândia
|Racing Bulls
|+1 volta
|2
|10
|A. Lindblad
|Reino Unido
|Racing Bulls
|+1 volta
|1
|11
|G. Bortoleto
|Brasil
|Audi F1 Team
|+1 volta
|0
|12
|N. Hulkenberg
|Alemanha
|Audi F1 Team
|+1 volta
|0
|13
|P. Gasly
|França
|Alpine
|+1 volta
|0
|14
|O. Bearman
|Reino Unido
|Haas
|+1 volta
|0
|15
|F. Colapinto
|Argentina
|Alpine
|+1 volta
|0
|16
|E. Ocon
|França
|Haas
|+2 voltas
|0
|17
|A. Albon
|Tailândia
|Williams
|+2 voltas
|0
|18
|F. Alonso
|Espanha
|Aston Martin Aramco-Mercedes
|+3 voltas
|0
|19
|L. Stroll
|Canadá
|Aston Martin Aramco-Mercedes
|DNF
|0
|20
|C. Sainz Jr.
|Espanha
|Williams
|DNF
|0
|21
|S. Perez
|México
|Cadillac
|DNF
|0
|22
|V. Bottas
|Finlândia
|Cadillac
|DNF
|0
Após o GP da Áustria, a Fórmula 1 volta no dia 5 de julho, com o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, décima etapa da temporada.