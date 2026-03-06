Esporte

Classificação do GP da Austrália de F1 2026: horário e onde assistir ao vivo

Depois dos dois primeiros treinos em Melbourne, a Fórmula 1 define o grid na madrugada; veja horário e onde assistir

Fórmula 1: Saiba os horários que compõe o GP da Austrália (Mark Thompson/Getty Images)

Fórmula 1: Saiba os horários que compõe o GP da Austrália (Mark Thompson/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 6 de março de 2026 às 19h53.

A Fórmula 1 abre a temporada 2026 no circuito de Albert Park, em Melbourne, e define o grid do GP da Austrália na madrugada de sábado, 7, às 2h (de Brasília), na primeira classificação do ano; antes disso, o fim de semana passa pelos treinos, com as sessões de sexta-feira começando às 22h30.

Que horas é a classificação do GP da Austrália de F1

A classificação do GP da Austrália acontece neste sábado, 7, às 2h (de Brasília), no circuito de Albert Park, em Melbourne, valendo as posições do grid para a corrida que abre a temporada.

Onde assistir à classificação ao vivo no Brasil

A sessão terá transmissão no sportv3 e também via Globoplay e F1TVPro.

Horários do GP da Austrália 2026

Confira o restante da programação (horário de Brasília):

  • Treino Livre na sexta-feira, 6, às 22h30;
  •  Classificação no sábado, 7, às 2h;
  •  Corrida no domingo, 8, às 1h.

Como foram os treinos livres: resultados e destaques

No primeiro treino, a Ferrari abriu o ano no topo: Charles Leclerc foi o mais rápido com 1m20s267, seguido por Lewis Hamilton e Max Verstappen; o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou em 9º, à 1s429 do líder.

Já no segundo treino, a ponta mudou: Oscar Piastri (McLaren) liderou com 1m19s729, com Kimi Antonelli e George Russell completando os três primeiros, enquanto Bortoleto fechou em 14º (a 1s939). A sessão também teve incidentes e ajustes: Russell precisou trocar o bico após contato no pit lane, e Verstappen voltou cedo aos boxes com falha mecânica.

