Classificação do GP da Austrália de F1 2026: horário e onde assistir ao vivo

Fórmula 1: Saiba os horários que compõe o GP da Austrália (Mark Thompson/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 6 de março de 2026 às 19h53.
A Fórmula 1 abre a temporada 2026 no circuito de Albert Park, em Melbourne, e define o grid do GP da Austrália na madrugada de sábado, 7, às 2h (de Brasília), na primeira classificação do ano; antes disso, o fim de semana passa pelos treinos, com as sessões de sexta-feira começando às 22h30.
A classificação do GP da Austrália acontece neste sábado, 7, às 2h (de Brasília), no circuito de Albert Park, em Melbourne, valendo as posições do grid para a corrida que abre a temporada.
A sessão terá transmissão no sportv3 e também via Globoplay e F1TVPro.
Confira o restante da programação (horário de Brasília):
No primeiro treino, a Ferrari abriu o ano no topo: Charles Leclerc foi o mais rápido com 1m20s267, seguido por Lewis Hamilton e Max Verstappen; o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou em 9º, à 1s429 do líder.
Já no segundo treino, a ponta mudou: Oscar Piastri (McLaren) liderou com 1m19s729, com Kimi Antonelli e George Russell completando os três primeiros, enquanto Bortoleto fechou em 14º (a 1s939). A sessão também teve incidentes e ajustes: Russell precisou trocar o bico após contato no pit lane, e Verstappen voltou cedo aos boxes com falha mecânica.