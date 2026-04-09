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Gols de Cristiano Ronaldo viram debate na Europa - entenda

CR7 está próximo de chegar aos 1000 gols, mas divergência de dados deixa português um pouco mais longe da meta

CR7 marcou 967 gols, mas para algumas contagens o atleta tem apenas 961 ((Foto de Ruano Carneiro/Getty Images))

CR7 marcou 967 gols, mas para algumas contagens o atleta tem apenas 961 ((Foto de Ruano Carneiro/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 9 de abril de 2026 às 12h45.

A contagem de gols de Cristiano Ronaldo voltou a gerar debate no futebol europeu. Enquanto alguns levantamentos apontam que o atacante português soma 967 gols na carreira, outros registros indicam 961. A diferença ocorre por causa de critérios distintos na contabilização de partidas consideradas oficiais.

O tema ganhou repercussão porque o jogador do Al-Nassr FC se aproxima de uma marca histórica: mil gols como profissional, um objetivo que o próprio atacante já mencionou em entrevistas.

Por que existe divergência na contagem

A diferença de seis gols acontece por conta de tentos marcados pelo jogador em 2023. Na época, CR7 balançou as redes seis vezes durante a Arab Club Champions Cup, torneio que ocorreu no Oriente Médio. O Al-Nassr, clube do atleta, foi campeão.

Acontece que essa competição não é reconhecida oficialmente pela Fifa, sendo tratada como um torneio amistoso ou pré-temporada. Por isso, muitos não consideram os gols marcados por Cristiano Ronaldo no campeonato.

A Fifa não se posiciona oficialmente sobre a validade estatística; portanto, os dados seguem abertos à interpretação e há essa margem de dúvida.

Com isso, plataformas de estatísticas esportivas e veículos de imprensa adotam critérios próprios para registrar os números.

Independentemente da diferença de seis gols, Cristiano Ronaldo segue fazendo história e escrevendo uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol. Ao longo de mais de duas décadas como profissional, o atacante passou por alguns dos maiores clubes do mundo, além de se tornar o maior artilheiro da história de Portugal e de seleções no futebol masculino.

O jogador deve atuar em mais dez jogos até o fim da temporada; depois, terá mais compromissos pela seleção portuguesa na disputa da Copa do Mundo, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.

Os gols de Cristiano Ronaldo

  • 143 gols por Portugal
  • 5 gols pelo Sporting
  • 145 pelo Manchester United
  • 450 pelo Real Madrid
  • 101 pela Juventus.
  • 117 ou 123 pelo Al-Nassr (dependendo do critério adotado para contabilização)
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