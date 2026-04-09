Gols de Cristiano Ronaldo viram debate na Europa - entenda

A diferença de seis gols acontece por conta de tentos marcados pelo jogador em 2023. Na época, CR7 balançou as redes seis vezes durante a Arab Club Champions Cup, torneio que ocorreu no Oriente Médio. O Al-Nassr, clube do atleta, foi campeão.
Acontece que essa competição não é reconhecida oficialmente pela Fifa, sendo tratada como um torneio amistoso ou pré-temporada. Por isso, muitos não consideram os gols marcados por Cristiano Ronaldo no campeonato.
A Fifa não se posiciona oficialmente sobre a validade estatística; portanto, os dados seguem abertos à interpretação e há essa margem de dúvida.