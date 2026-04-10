Real Madrid x Girona: horário, onde assistir e prováveis escalações

Álvaro Arbeloa deve utilizar uma escalação alternativa contra o Girona ((Foto de Angel Martinez/Getty Images))
Publicado em 10 de abril de 2026 às 06h01.
Real Madrid x Girona se enfrentam nesta sexta-feira, 10, às 16h, no Santiago Bernabéu. A partida é válida pela 31ª rodada de La Liga.
Em segundo na La Liga, o Real Madrid tem as últimas rodadas da competição para tirar a vantagem de sete pontos do líder Barcelona e seguir sonhando com o título.
Nesta sexta-feira, enfrenta o Girona, em casa, e terá o apoio de sua torcida para tentar os três pontos. Além disso, a equipe precisa mostrar ânimo, visto que perdeu o último duelo pela Liga dos Campeões, para o Bayern de Munique, por 2 a 1.
Até mesmo por isso, Álvaro Arbeloa deve utilizar uma escalação alternativa para o jogo contra o Girona; uma maneira de preservar os principais atletas para o confronto decisivo contra os alemães na quarta-feira, 15.
Já o Girona é o 12º colocado e ainda sonha em conquistar uma vaga para as competições europeias na temporada que vem. Por isso, sabe da importância de vencer fora de casa e conquistar os pontos.
A equipe comandada por Míchel pode aproveitar a fragilidade merengue e a sequência de partidas do adversário para tentar o resultado positivo. Na última rodada de La Liga, venceu o Villarreal por 1 a 0.
O duelo entre Real Madrid x Girona será transmitido pela Disney+. A partida está marcada para as 16h desta sexta-feira.
Lunin; Alexander Trent-Arnold, Rudiger, Huijsen e Álvaro Carreras; Federico Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Arda Guler; Mbappé e Brahim Diaz.
Gazzaniga; Rincón, Reis, Francés e Moreno; Tsygankov, Beltran, Witsel, Martín e Ounahi; Ruiz.