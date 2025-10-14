Cristiano Ronaldo se torna o maior artilheiro da história das eliminatórias da Copa; veja números

O português Cristiano Ronaldo se tornou, nesta terça-feira, o maior goleador da história das eliminatórias da Copa do Mundo, ao marcar um doblete contra a Hungria, alcançando 40 gols e superando o guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz.

O atacante português virou o jogo ainda no primeiro tempo, com dois gols nos minutos 22 e 48.

O primeiro veio após um cruzamento de Semedo para o segundo poste, que Ronaldo finalizou com facilidade; o segundo foi de voleio, após um passe de Nuno Mendes pela esquerda.

'El Pescadito'

Cristiano Ronaldo deixa para trás Carlos "Pescadito" Ruiz, que marcou 39 gols com a Guatemala nas eliminatórias da Copa do Mundo, e Lionel Messi, que, por enquanto, acumula 36 gols nas fases de qualificação.

Além disso, com seus dois últimos gols, o atacante português chega a 947 gols em toda a sua carreira e se aproxima, partida a partida, da marca dos 1.000 gols.