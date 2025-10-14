Cristiano Ronaldo se torna o maior artilheiro da história das eliminatórias da Copa; veja números

Cristiano Ronaldo: atacante português chega a 947 gols em toda a sua carreira (Jessica Santana/Getty Images)
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17h53.
O português Cristiano Ronaldo se tornou, nesta terça-feira, o maior goleador da história das eliminatórias da Copa do Mundo, ao marcar um doblete contra a Hungria, alcançando 40 gols e superando o guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz.
O atacante português virou o jogo ainda no primeiro tempo, com dois gols nos minutos 22 e 48.
O primeiro veio após um cruzamento de Semedo para o segundo poste, que Ronaldo finalizou com facilidade; o segundo foi de voleio, após um passe de Nuno Mendes pela esquerda.
Cristiano Ronaldo deixa para trás Carlos "Pescadito" Ruiz, que marcou 39 gols com a Guatemala nas eliminatórias da Copa do Mundo, e Lionel Messi, que, por enquanto, acumula 36 gols nas fases de qualificação.
Além disso, com seus dois últimos gols, o atacante português chega a 947 gols em toda a sua carreira e se aproxima, partida a partida, da marca dos 1.000 gols.