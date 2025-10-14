Esporte

Cristiano Ronaldo se torna o maior artilheiro da história das eliminatórias da Copa; veja números

O atacante português virou o jogo ainda no primeiro tempo, com dois gols nos minutos 22 e 48

Cristiano Ronaldo: atacante português chega a 947 gols em toda a sua carreira (Jessica Santana/Getty Images)

Cristiano Ronaldo: atacante português chega a 947 gols em toda a sua carreira (Jessica Santana/Getty Images)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17h53.

Última atualização em 14 de outubro de 2025 às 17h56.

O português Cristiano Ronaldo se tornou, nesta terça-feira, o maior goleador da história das eliminatórias da Copa do Mundo, ao marcar um doblete contra a Hungria, alcançando 40 gols e superando o guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz.

O atacante português virou o jogo ainda no primeiro tempo, com dois gols nos minutos 22 e 48.

O primeiro veio após um cruzamento de Semedo para o segundo poste, que Ronaldo finalizou com facilidade; o segundo foi de voleio, após um passe de Nuno Mendes pela esquerda.

'El Pescadito'

Cristiano Ronaldo deixa para trás Carlos "Pescadito" Ruiz, que marcou 39 gols com a Guatemala nas eliminatórias da Copa do Mundo, e Lionel Messi, que, por enquanto, acumula 36 gols nas fases de qualificação.

Além disso, com seus dois últimos gols, o atacante português chega a 947 gols em toda a sua carreira e se aproxima, partida a partida, da marca dos 1.000 gols.

Acompanhe tudo sobre:Cristiano RonaldoPortugalJogadores de futebol

Mais de Esporte

África do Sul vence Ruanda e se classifica para a Copa do Mundo após 16 anos

Jogos de hoje, terça-feira, 14: onde assistir ao vivo e horários

Copa do Mundo 2026: seleções definem metade das vagas nesta terça-feira

Mais na Exame

Carreira

‘Gente boa dá resultado’: esse empresário ensina como transformar sonhos em planos concretos

Inteligência Artificial

Como a tecnologia atual permite que líderes apliquem a IA no dia a dia?

Casual

'Meu Ayrton Senna': Adriane Galisteu conta o outro lado da história após série da Netflix

Mundo

Inflação na Argentina sobe 2,1% em setembro, maior alta desde abril