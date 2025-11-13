Quando Cristiano Ronaldo vai alcançar a marca de 1000 gols?

Cristiano Ronaldo está cada vez mais próximo de um feito que destinado apenas aos maiores nomes da história do futebol. Prestes a atingir a marca de 1.000 gols na carreira, o atacante de 40 anos, atualmente no Al-Nassr, mantém um ritmo que surpreende até para os padrões que ele próprio estabeleceu ao longo de duas décadas de carreira. Segundo projeções da ESPN, o português deve alcançar o milésimo gol entre novembro e dezembro de 2026, desde que siga livre de lesões.

Cristiano Ronaldo soma 953 gols em 1.296 partidas profissionais, uma média de 0,73 gol por jogo. O que impressiona, no entanto, é que a reta final de sua carreira tem sido ainda mais produtiva. Seus últimos 50 gols foram marcados a uma média superior a 0,90 por partida, número que evidencia a vantagem competitiva de atuar no atual contexto do futebol saudita. Desde que chegou ao Al-Nassr, ele precisou de apenas 57 jogos por clube e seleção para avançar dos 900 aos 950 gols.

Com esse desempenho, a ESPN projeta que Cristiano deverá ter entre 54 e 64 partidas nos próximos 13 meses, o que é mais do que suficiente para marcar os 47 gols que faltam.

A renovação contratual até 2026/27 o coloca diante de um calendário favorável, com compromissos pela Liga Saudita, pela Liga dos Campeões da AFC e pela Copa do Mundo de 2026 com Portugal. Nesse ritmo, apenas uma lesão de maior gravidade poderia adiar o inevitável.

Quem já alcançou os 1.000 gols?

A aproximação de Cristiano Ronaldo ao milésimo gol reacende uma discussão antiga no futebol: afinal, outros jogadores já atingiram essa marca? A resposta depende do critério adotado. Oficialmente, nenhum atleta ultrapassou os 1.000 gols. No entanto, em contagens ampliadas — que incluem amistosos, jogos festivos, partidas não reconhecidas por federações e até confrontos na base — alguns nomes alcançaram a barreira dos quatro dígitos.

O caso mais emblemático é o de Pelé, que contabiliza 1.283 gols em sua carreira. Porém, quando considerados apenas os jogos oficiais, o Rei do Futebol aparece com 767 gols, segundo a FIFA. Romário celebrou seu milésimo gol em 2007, mas a marca incluiu partidas fora do escopo profissional. Em registros estritamente oficiais, o “Baixinho” tem 772 gols, segundo a revista Placar.

Outros nomes frequentemente citados, como Arthur Friedenreich, Josef Bican e Gerd Müller, também aparecem em listas que superam a casa dos 1.000 gols, mas praticamente todos enfrentam dificuldades de comprovação histórica, seja pela falta de documentação adequada, seja por divergências estatísticas da época.

Possíveis sucessores do CR7

A projeção da ESPN também analisa quem poderia acompanhar Cristiano Ronaldo na corrida pelos 1.000 gols. Lionel Messi aparece como o candidato mais próximo. Com 894 gols em 1.147 jogos e mantendo uma média geral de 0,77 por partida, o argentino segue em alta no Inter Miami.

Entre os mais jovens, Erling Haaland e Kylian Mbappé despontam como favoritos de longo prazo. Haaland, aos 25 anos, já soma 328 gols com uma média impressionante de 0,84 por jogo, o que o coloca em um ritmo compatível com uma trajetória rumo aos 1.000. Mbappé, agora no Real Madrid, acumula 398 gols aos 26, sustentando média de 0,74. Ambos precisariam de carreiras longas, livres de lesões e com alta produtividade para alcançar a marca.