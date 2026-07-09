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Fase de grupos copa 2026

França x Marrocos: veja escalações confirmadas para as quartas de final da Copa do Mundo

Franceses e marroquinos entram em campo com força máxima em busca de uma vaga entre os quatro melhores da Copa do Mundo de 2026

Kylian Mbappé: a França encara Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Kylian Mbappé: a França encara Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 9 de julho de 2026 às 15h47.

França e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida será às 17h, no horário de Brasília, no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Qual é a escalação da França?

Titulares: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappé.

No banco: Samba, Gusto, Tchouameni, Thuram, Kante, Konate, Zaire Emery, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Mateta, Risser, Cherki, Akliouche, Lacroix, Barcola.

Qual é a escalação do Marrocos?

Titulares: Bounou, Hakimi, Diop, Mazraoui, Saleh-Eddine, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, Talbi, El Khannous.

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No banco: Mohamedi, Tagnaouti, Amrabat, Saadane, Saibari, El Ouahdi, El Mourabet, Yassine, Sbai, Belammari, El Kaabi, Amaimouni-Echghouyab, Halhal, Riad, Rahimi.

Quem vai apitar o jogo?

O árbitro será o argentino Facundo Tello Figueroa.

Que horas é o jogo da França x Marrocos?

A partida entre França e Marrocos começa às 17h, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 9 de julho.

Onde assistir França x Marrocos de graça?

O jogo das quartas de final tem transmissão no Brasil pela Globo, SBT, CazéTV, Sportv, Disney+ e Globoplay.

Como ficam as semifinais da Copa do Mundo?

Quem avançar no confronto entre França x Marrocos enfrentará o vencedor de EspanhaBélgica nas semifinais da Copa do Mundo.

Na outra metade da chave, o classificado de Noruega x Inglaterra terá pela frente o vencedor de Argentina x Suíça.

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