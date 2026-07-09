'Inimigo íntimo'? Marrocos enfrenta a França com seis atletas nascidos no país europeu

França e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo será às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough.

A seleção marroquina vive um período de ascensão no cenário mundial e chega à sua segunda Copa seguida nas quartas de final. Em 2022, os africanos alcançaram as semifinais, parando justamente diante dos franceses, e terminaram na 4ª colocação.

Os bons resultados são fruto de um grande trabalho promovido por Marrocos na captação de jogadores conhecidos como filhos da diáspora. Atletas que têm descendência marroquina, mas nasceram em países europeus.

Assim, no atual elenco da seleção de Marrocos para a Copa do Mundo, 6 dos 26 jogadores nasceram na França, mas optaram por defender a seleção marroquina. A lista conta com os defensores Issa Diop e Redouane Halhal, os meio-campistas Neil El Aynaouri e Ayyoub Bouaddi e o atacante Gessime Yassine.

Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi, com apenas 18 anos, vem se destacando como titular do meio-campo marroquino nesta Copa do Mundo. Ele atuou em 4 dos 5 jogos do país até aqui no torneio.

O meio-campista foi revelado nas categorias de base do Lille, da França, e estreou pelo time profissional aos 16 anos e três dias. Durante sua formação, Bouaddi integrou as seleções de base francesas e passou a ser visto como uma das grandes promessas do futebol do país.

Paralelamente, a federação marroquina iniciou um trabalho de aproximação para convencê-lo a defender a seleção principal de Marrocos, fortalecendo o vínculo com o jogador e com seus pais, imigrantes marroquinos.

Com a proximidade da Copa do Mundo, a disputa entre as federações da França e de Marrocos se intensificou. A definição veio apenas em meados de maio, cerca de um mês antes do torneio, quando Bouaddi optou por defender a seleção marroquina.