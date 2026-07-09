Mbappé vai passar Messi hoje? Veja o que esperar de França x Marrocos na Copa do Mundo

A França encara o Marrocos nesta quinta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, e o duelo tem um enredo paralelo: a caçada de Kylian Mbappé ao recorde de maior artilheiro da história dos Mundiais.

O francês é o vice-artilheiro de todos os tempos, atrás apenas de Lionel Messi, e cada gol o aproxima da marca do argentino. A partida será às 17h, no horário de Brasília, no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos.

A França é favorita, com 60,6% de chance de vitória no tempo normal, contra 15,8% do Marrocos e 23,6% de empate, segundo dados de projeção da partida.

Mbappé pode bater o recorde de Messi hoje?

Hoje, é quase impossível — mas o recorde está ao alcance nesta Copa.

Mbappé soma 19 gols na história das Copas do Mundo, contra 21 de Messi, o atual recordista. Para igualar o argentino nesta quinta, o francês precisaria marcar duas vezes; para superá-lo, três — algo que ele já fez em outras ocasiões, mas que seria raro em um único jogo de mata-mata.

O mais provável é que a disputa siga viva nas fases finais.

Como Messi também segue na Copa, com a Argentina classificada às quartas, os dois maiores artilheiros da história ainda em atividade travam uma corrida direta pelo topo do ranking, cada um puxando por sua seleção.

A disputa pela artilharia da Copa

Além do recorde, há a briga pela Chuteira de Ouro, prêmio de artilheiro da edição. Nesta Copa, Mbappé tem sete gols, um a menos que Messi, que lidera com oito.

O norueguês Erling Haaland, que também segue na disputa com a Noruega, aparece igualmente com sete gols, e o inglês Harry Kane vem logo atrás, com seis.

Mbappé chega embalado. Ele marcou o gol da classificação da França nas oitavas, sobre o Paraguai, e já é o maior artilheiro da história das fases de mata-mata das Copas, com dez gols em confrontos eliminatórios somando 2018, 2022 e 2026.

Que horas é o jogo da França x Marrocos?

A partida entre França e Marrocos começa às 17h, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 9 de julho.

Onde assistir França x Marrocos?

O jogo das quartas de final tem transmissão no Brasil pela Globo, SBT, Sportv, CazéTV e Globoplay.

Como as duas seleções chegaram às quartas?

A França avançou com campanha sólida.

Foram três vitórias na fase de grupos — sobre Senegal (3 a 1), Iraque (3 a 0) e Noruega (4 a 1) —, seguidas do triunfo sobre a Suécia (3 a 0) nos 16 avos e da vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai nas oitavas.

O Marrocos, surpresa da edição, tenta repetir a campanha histórica de 2022, quando chegou à semifinal, algo inédito para uma seleção africana.