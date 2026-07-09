Mbappé vai passar Messi hoje? Veja o que esperar de França x Marrocos na Copa do Mundo

Mbappé: jogador está perto do recorde de Messi (FRANCK FIFE/AFP)
Repórter
Publicado em 9 de julho de 2026 às 12h55.
Última atualização em 9 de julho de 2026 às 13h51.
A França encara o Marrocos nesta quinta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, e o duelo tem um enredo paralelo: a caçada de Kylian Mbappé ao recorde de maior artilheiro da história dos Mundiais.
O francês é o vice-artilheiro de todos os tempos, atrás apenas de Lionel Messi, e cada gol o aproxima da marca do argentino. A partida será às 17h, no horário de Brasília, no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos.
A França é favorita, com 60,6% de chance de vitória no tempo normal, contra 15,8% do Marrocos e 23,6% de empate, segundo dados de projeção da partida.
Hoje, é quase impossível — mas o recorde está ao alcance nesta Copa.
Mbappé soma 19 gols na história das Copas do Mundo, contra 21 de Messi, o atual recordista. Para igualar o argentino nesta quinta, o francês precisaria marcar duas vezes; para superá-lo, três — algo que ele já fez em outras ocasiões, mas que seria raro em um único jogo de mata-mata.
O mais provável é que a disputa siga viva nas fases finais.
Como Messi também segue na Copa, com a Argentina classificada às quartas, os dois maiores artilheiros da história ainda em atividade travam uma corrida direta pelo topo do ranking, cada um puxando por sua seleção.
Além do recorde, há a briga pela Chuteira de Ouro, prêmio de artilheiro da edição. Nesta Copa, Mbappé tem sete gols, um a menos que Messi, que lidera com oito.
O norueguês Erling Haaland, que também segue na disputa com a Noruega, aparece igualmente com sete gols, e o inglês Harry Kane vem logo atrás, com seis.
Mbappé chega embalado. Ele marcou o gol da classificação da França nas oitavas, sobre o Paraguai, e já é o maior artilheiro da história das fases de mata-mata das Copas, com dez gols em confrontos eliminatórios somando 2018, 2022 e 2026.
A partida entre França e Marrocos começa às 17h, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 9 de julho.
O jogo das quartas de final tem transmissão no Brasil pela Globo, SBT, Sportv, CazéTV e Globoplay.
A França avançou com campanha sólida.
Foram três vitórias na fase de grupos — sobre Senegal (3 a 1), Iraque (3 a 0) e Noruega (4 a 1) —, seguidas do triunfo sobre a Suécia (3 a 0) nos 16 avos e da vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai nas oitavas.
O Marrocos, surpresa da edição, tenta repetir a campanha histórica de 2022, quando chegou à semifinal, algo inédito para uma seleção africana.