Haaland, Messi ou Mbappé? Quem deve ganhar a Chuteira de Ouro em 2026

A Copa do Mundo de 2026 chega às quartas de final com uma das disputas mais acirradas da história pela Chuteira de Ouro, o prêmio de artilheiro do torneio.

Lionel Messi lidera com oito gols, mas Kylian Mbappé e Erling Haaland aparecem logo atrás, com sete cada, e o inglês Harry Kane, com seis, ainda não está fora da conta. Os quatro seguem vivos na competição, o que mantém a corrida completamente aberta.

A edição já entrou para a história antes mesmo de um vencedor: pela primeira vez em uma Copa, três jogadores alcançaram a marca de sete gols numa mesma edição. Messi rompeu esse empate ao marcar contra o Egito nas oitavas, assumindo a ponta sozinho.

Como funciona o desempate

Se dois ou mais jogadores terminarem o torneio com o mesmo número de gols, a Fifa recorre a critérios de desempate na seguinte ordem. O primeiro é o número de assistências.

Depois, caso persista o empate, vale quem jogou menos minutos — o raciocínio é premiar quem foi mais eficiente em menos tempo em campo.

Esse detalhe é decisivo na disputa atual. Entre os líderes, Mbappé é o único com assistências no torneio, o que o coloca à frente no critério de desempate caso os gols se igualem no fim. É uma vantagem silenciosa que pode valer o troféu.

O caso de Messi

Lionel Messi: argentino é o líder em recordes nesta Copa (Thomas COEX / AFP)

O argentino tem a favor a liderança isolada e o embalo. Com oito gols, Messi já fez sua Copa mais artilheira da carreira, superando os sete que marcou no Catar, em 2022.

A Argentina, atual campeã, avançou às quartas com campanha invicta, o que dá ao camisa 10 mais jogos pela frente para ampliar a conta.

O ponto fraco aparece justamente no desempate: Messi ainda não deu assistências nesta edição. Se for alcançado nos gols, perde no primeiro critério para quem tiver servido mais os companheiros. Para o argentino, o caminho mais seguro é seguir marcando.

O caso de Mbappé

Kylian Mbappé: França e Marrocos se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo (MAURO PIMENTEL / AFP)

O francês é, talvez, o mais bem posicionado dos perseguidores.

Além dos sete gols, Mbappé tem duas assistências — o maior número entre os líderes —, o que lhe garante a vantagem no desempate. Na prática, se ele igualar Messi no número de gols, leva o prêmio pelo critério seguinte.

A França também joga a favor. A seleção de Mbappé chegou às quartas invicta e é candidata ao título, o que significa, em tese, ao menos mais dois jogos para ele buscar gols.

O atacante ainda persegue outro recorde: com 19 gols em Copas, está a dois de igualar Messi como maior artilheiro da história do torneio.

O caso de Haaland

Haaland: jogador é novidade entre os favoritos (Odd ANDERSEN/AFP)

O norueguês é a novidade entre os favoritos, e tem a seu favor a melhor média da disputa. Seus sete gols saíram em apenas 360 minutos — um a cada 51 minutos, o melhor aproveitamento entre os líderes.

É a prova de que, com mais tempo em campo, ele pode disparar.

O obstáculo de Haaland é o adversário nas quartas. A Noruega, que fez história ao eliminar o Brasil e chegar entre as oito melhores pela primeira vez, enfrenta a Inglaterra de Harry Kane — justamente outro candidato.

É um confronto direto que pode eliminar um dos dois da corrida. Haaland também não tem assistências, o que o deixa atrás de Mbappé no desempate.

Quem deve levar?

Pelos números atuais, Messi é o favorito por liderar isolado, mas a vantagem é frágil: basta um gol de Mbappé ou Haaland para reabrir tudo, e o francês tem o desempate das assistências a seu favor.

O calendário também pesa. Argentina e França avançaram e têm, em tese, mais jogos garantidos; Haaland depende de a Noruega superar a Inglaterra para seguir somando.

A conclusão é que a Chuteira de Ouro provavelmente será decidida nos detalhes — uma assistência, um jogo a mais, uma goleada em fase decisiva. Messi larga na frente, Mbappé tem a rede de segurança do desempate, e Haaland é o que mais marca por minuto.

Faltando as fases finais, os três chegam com chances reais, e o troféu individual promete ser disputado até o apito final da decisão, no dia 19 de julho.