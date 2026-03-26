O amistoso entre Brasil e França, nesta quinta-feira, 26, reúne dois protagonistas do futebol mundial: Vini Jr. e Kylian Mbappé.

Companheiros no ataque do Real Madrid, ambos chegam como principais referências técnicas de suas seleções na fase final de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

O confronto transforma o entrosamento construído no clube em um duelo direto entre seleções. Vini Jr. e Mbappé atuam juntos no setor ofensivo do time espanhol, mas agora ocupam lados opostos em um dos principais testes da Data Fifa. O jogo também carrega peso simbólico ao reunir dois nomes centrais de um elenco que concentra parte da elite ofensiva europeia.

No recorte mais recente pelo Real Madrid, os números reforçam esse protagonismo. Vini Jr. soma 43 jogos, 17 gols e 8 assistências na temporada. Mbappé registra 35 partidas, 38 gols e 3 assistências.

O desempenho de Vini Jr.

Pela seleção brasileira, Vini tem 45 jogos e 8 gols. Às vésperas do amistoso, o atacante tenta levar para o Brasil o mesmo nível de produção que voltou a apresentar no Real Madrid, depois de reagir na temporada europeia.

Na carreira em clubes profissionais, segundo dados do Transfermarkt, o brasileiro estreou pela equipe principal do Flamengo em agosto de 2017 e, até março de 2026, acumulou 434 jogos e 137 gols somando os números da equipe rubro-negra e do Real Madrid.

Como chega Mbappé?

Do lado francês, Mbappé entra em campo com produção mais consolidada pela seleção principal. O atacante soma 55 gols em 94 partidas com a camisa da França, e está há 3 gols para ultrapassar Giroud e se tornar o maior goleador da história do país.

Em clubes profissionais, o francês marcou 365 gols em 462 partidas desde a estreia em agosto de 2024, segundo dados do Transfermarkt, somando passagens entre Mônaco, PSG e Real Madrid.

Duelo de gigantes amplia interesse pelo amistoso

Além do peso coletivo de Brasil x França, o confronto ganha apelo por reunir dois atacantes que hoje representam a linha de frente do Real Madrid. Vini chega com mais influência no jogo pelos lados e crescimento recente de produção, enquanto Mbappé apresenta números mais altos de finalização e histórico mais robusto pela seleção francesa.

O amistoso, assim, funciona em duas camadas: como preparação de seleções para a Copa do Mundo e como vitrine de um embate entre dois atacantes centrais do mesmo clube. Em Boston, o entrosamento construído no Real Madrid ficará de lado por 90 minutos.