A co-CEO da Binance, Yi-He, disse não acreditar que o mercado de criptomoedas esteja morrendo por conta da atração de capital desproporcional exercida pela inteligência artificial. Para a executiva, é tudo parte de um ciclo financeiro.

"Na minha opinião pessoal, tudo é cíclico. Quando uma nova tecnologia vem é um pouco assim. Fica muito popular e isso pode durar 10 anos, mas eventualmente as bolhas estouram", afirmou durante entrevista na Binance Blockchain Week 2026.

De acordo com Yi-He, isso não significa que a tecnologia não tenha valor, uma vez que muitas empresas bem-sucedidas da atualidade construíram seus negócios durante a bolha da internet nos anos 2000.

Para a executiva, a IA é uma tecnologia muito interessante e é importante usá-la para empoderar as pessoas.

Responsabilidade sobre tokens

Yi-He também falou sobre a transformação do mercado cripto do foco em comunidades de moedas digitais para um uso mais institucional da tecnologia como infraestrutura de ativos tradicionais.

Na opinião da executiva, a migração de capital das criptomoedas para ativos como ações tokenizadas é culpa dos próprios donos de projetos no setor.

"Em 2021, alguém tinha uma ideia, achava que o valuation era de US$ 1 bilhão, e lançava um token. Quando começava a levantar dinheiro com a listagem, essas pessoas vendiam o token e compravam casas e propriedades. Não assumiam responsabilidade", afirmou.

Hoje, Yi-He considera que esse cenário está mudando e as pessoas do setor perceberam que precisam entregar eficiência real e ter responsabilidade com os investidores para poder ter um projeto sustentável no longo prazo.

Concorrência com bancos

Para Yi-He, enxergar esse cenário em que cripto se torna mais uma infraestrutura do mercado e do sistema financeiro fez com que a Binance ampliasse a sua atuação. Hoje, a empresa opera com derivativos, ações, crédito, pagamentos e outros serviços.

Mesmo assim, a executiva não vê a exchange como uma concorrente direta de bancos e corretoras. "Eu sinto que somos uma oportunidade melhor", resumiu.

A executiva reiterou que a empresa tem planos ambiciosos, como chegar a 1 bilhão de usuários no mundo, sendo que hoje tem mais de 335 milhões. Esse avanço, segundo ela, passa por trazer aos usuários a percepção de que a empresa não é mais uma plataforma de troca de criptoativos apenas.

" A Binance está em um momento de mudar para uma plataforma global de infraestrutura."

*O jornalista viajou a convite da Binance.

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