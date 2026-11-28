TUPANCIRETÃ (RS) - Da rua de sua casa, num bairro residencial de Tupanciretã, Eveline Böer estranha não ouvir mais o barulho dos pássaros. Havia muitos deles nas árvores da calçada, no campo de futebol localizado em frente à moradia, no parque logo atrás. Não há mais nada. Nem pássaros, nem árvores, nem mesmo o campo de futebol, agora tomado por entulhos.

Na madrugada da sexta-feira, 20 de novembro, a cidade foi acordada num susto, por volta das 3 horas, por um dos temporais mais violentos da história recente do Rio Grande do Sul. Em cerca de meia hora, uma supercélula, como é chamado o fenômeno meteorológico, varreu Tupanciretã, município da região central do estado, a cerca de 390 quilômetros de Porto Alegre.

Dos pouco mais de 20 mil moradores, 19,7 mil ficaram desalojados. Cinco pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Das 8,6 mil residências da cidade, cerca de 8 mil sofreram algum tipo de dano, segundo estimativas da prefeitura. Um levantamento da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) aponta que 100% do comércio foi impactado pelo temporal.

Letreiro com o nome de Tupanciretã, a Capital Gaúcha da Soja, cercado por árvores derrubadas pelo temporal (Leandro Fonseca /Exame)

A supercélula é um tipo de tempestade severa caracterizada pela presença de uma corrente de ar ascendente em rotação no interior da nuvem. Essa dinâmica permite que a tempestade se mantenha ativa por mais tempo e produza ventos violentos, granizo de grandes proporções e, eventualmente, tornados. Uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de 114 quilômetros por hora em Tupanciretã. Uma análise dos estragos feita pela MetSul Meteorologia aponta para a passagem de um tornado, com ventos que podem ter superado os 200 quilômetros por hora em partes da cidade.

Eveline dormia no segundo andar da sua casa com a filha, de dois anos, quando a tempestade chegou. Mal deu tempo de descer as escadas para o térreo quando o telhado voou. O barulho ensurdecedor, ora dos estrondos, ora das pedras que caíam do céu, fez com que tentasse sair de casa. Ao abrir a porta, com a filha nos braços, foi arrastada para fora pela força do vento. Quando voltou para dentro da cozinha, quase foi atingida pela geladeira, que se movia arrastada pela tempestade.

“Quando vi a geladeira se mexendo e o portão da garagem voando, achei que ia morrer”, disse à EXAME.

Ela e a filha saíram da cozinha rumo à sala, de onde viram o gesso do teto cair e, logo depois, a tempestade cessar. Era o início de um tormento ainda sem previsão de acabar.

Pelas ruas, há novos escombros a cada passo. Carros carregados de telhas, alimentos e pessoas passam o tempo todo. Vão para ginásios, postos de combustíveis e praças que, emergencialmente, viraram pontos de apoio aos moradores. Esses espaços estão cheios de militares, servidores públicos e voluntários, que montam cestas básicas na mesma velocidade com que as entregam às pessoas, enfileiradas à espera de ajuda.

É um cenário de guerra. As marcas deixadas pelas pedras de granizo nas paredes das casas, semelhantes às de tiros, reforçam essa impressão. Em muitos estabelecimentos comerciais, as paredes esburacadas foram praticamente tudo o que restou. Entre elas, não há móveis nem mercadorias. Acima, não há telhado.

Como estão os pequenos negócios

Lessandra Menezes tem uma loja de confecções há 25 anos na principal avenida da cidade. Do outro lado da rua, há uma praça. Na madrugada daquela sexta-feira, o vento arrastou as árvores da praça, que atravessaram a rua e entraram na loja de Lessandra, destruindo a fachada e as vitrines. Agora, o prédio está interditado, à espera de uma vistoria para identificar eventuais danos estruturais.

Lessandra Menezes, dona de uma loja de confecções e presidente da Associação Comercial e Industrial de Tupanciretã: "É a história de uma vida" (Leandro Fonseca /Exame)

“É dolorido, porque é a história de uma vida. Não só minha, porque eu não fiz isso sozinha, mas de várias pessoas especiais que me ajudaram a construir meu negócio”, diz. “E é a história de muitos empreendedores que carregam o negócio que era do pai, do avô, e agora está destruído”.

A dor é semelhante à de Caroline Böer, dona de uma ótica na mesma avenida. O teto da loja voou, os móveis ficaram encharcados pela chuva e mais de 30% do estoque foi perdido.

Tanto Caroline como Lessandra lembram de outro desafio para os comerciantes. O desastre aconteceu às vésperas da Black Friday e do Natal, duas das datas mais importantes do varejo brasileiro.

“Estava tudo organizado, tínhamos começado uma promoção de Black Friday, faríamos avaliação oftalmológica para atrair clientes”, diz Caroline. “Tudo ficou nos planos”.

Caroline Böer, dona de uma ótica na principal avenida da cidade: mais de 30% do estoque foi perdido às vésperas da Black Friday (Leandro Fonseca /Exame)

Além de empreendedora, Lessandra é presidente da Associação Comercial e Industrial de Tupanciretã (ACIT). A entidade tem cerca de 170 associados. Todos foram impactados pelo temporal. Ainda não há um levantamento consolidado do tamanho do prejuízo, mas não raro se ouvem histórias de empresários que perderam centenas de milhares de reais. Em alguns negócios, as estimativas de perdas chegam à casa dos 10 milhões de reais.

Agora, Lessandra trabalha com a Federasul e o Sebrae para entender como apoiar os empreendedores da cidade. Uma das iniciativas é a criação de um portal que funcionará como uma espécie de “marketplace da ajuda”.

“Os empreendedores que precisam de alguma ajuda se cadastram no portal, e vão dizer aquilo que precisam. Seja equipamento, telha, móvel, uma ferramenta. E empresários do país inteiro que quiserem ajudar, vão poder entrar no portal, ver a demanda exata e ajudar”, diz Douglas Ciechowicz, vice-presidente da Federasul.

A entidade também lançou, em parceria com o fundo Estímulo, um programa que disponibilizará 10 milhões de reais em crédito subsidiado para apoiar a reconstrução dos negócios da cidade, com juros a partir de 0,99% ao mês.

Os empréstimos vão de 10 mil a 250 mil reais, com prazo de pagamento de até 36 meses e parcelas reduzidas nos primeiros seis meses. Não haverá exigência de garantias, e os recursos poderão ser utilizados conforme as necessidades de cada negócio. Poderão recorrer ao programa micro e pequenas empresas de Tupanciretã e região, com pelo menos dois anos de atividade, faturamento mensal entre 10 mil e 400 mil reais e bom histórico de crédito.

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Como as grandes empresas ajudam

O impacto não se restringiu aos pequenos negócios. A gigante das farmácias São João, com sede em Passo Fundo, tem duas lojas na cidade, ambas atingidas. Uma delas ficou completamente destruída.

Na segunda-feira, 23, Pedro Brair, presidente da São João, esteve na cidade. Levou consigo João Adibe Marques, o midiático CEO da farmacêutica Cimed. Adibe usou o alcance de suas redes sociais para mostrar a dimensão da tragédia e convocar empresários a fazer doações para Tupanciretã.

Para além de ajudar a dar visibilidade ao que está acontecendo na cidade, a São João se mobilizou para auxiliar os moradores de Tupanciretã. Já enviou mais de 2 mil telhas ao município, assumiu os custos da reconstrução das casas dos funcionários atingidos e colocou dezenas de caminhões à disposição dos trabalhos de recuperação.

Lenin Brites, gerente regional da São João, diante de uma das lojas da rede em Tupanciretã: a meta é reabrir as duas unidades até o Natal (Leandro Fonseca /Exame)

Lenin Brites, gerente regional da rede, está na cidade desde a fatídica sexta-feira. Acompanha a reconstrução das lojas e as ações de assistência aos funcionários e à comunidade.

“Nossa missão é conseguir ter uma loja funcionando o quanto antes, até para apoiar os moradores que usam nossas farmácias para retirar os medicamentos da Farmácia Popular”, diz. O plano da rede é ter as duas lojas de volta à ativa até o Natal.

A RodOil, uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país, por meio de seu braço social, o Instituto Combustível da Vida, transformou um posto na cidade em uma base de apoio aos moradores, com doações de cestas básicas, telhas e refeições.

As grandes empresas do agronegócio também foram severamente impactadas. Conhecida como a capital gaúcha da soja, Tupanciretã tem na produção do grão um dos pilares de sua economia. Na unidade local da Sementes Estrela, a destruição das estruturas de armazenamento colocou em risco um estoque avaliado em 19 milhões de reais. O valor não inclui os danos à infraestrutura da empresa.

Silos destruídos em Tupanciretã, a capital gaúcha da soja: estruturas de armazenamento de grãos estão entre os maiores prejuízos do agro (Leandro Fonseca /Exame)

Já a cooperativa agropecuária C.Vale, com sede no Paraná, estima prejuízos superiores a 150 milhões de reais em três unidades atingidas pelo temporal — duas em Tupanciretã e uma no município vizinho de Jari.

Silos e galpões que armazenavam trigo, milho e soja foram destruídos. No campo, o desafio é correr contra o calendário agrícola. Um levantamento preliminar da Emater estima que o temporal tenha atingido cerca de 29 mil hectares de lavouras de soja, com perdas médias de 95% nas áreas afetadas. Propriedades de pelo menos 440 famílias da zona rural sofreram danos.

O desafio da reconstrução

A dimensão dos estragos mobilizou os governos federal e estadual.

O estado de calamidade pública foi reconhecido pela União no sábado, um dia depois da tragédia. Até quarta-feira, 25, o governo federal havia liberado 8,7 milhões de reais para ações emergenciais, incluindo a limpeza das ruas, a remoção de escombros e a compra de telhas para recuperar as coberturas das casas de mais de 2 mil famílias.

Na quinta-feira, em nova visita à cidade, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, informou que os recursos federais disponibilizados já superavam 22,5 milhões de reais. Mais de 300 militares do Exército foram mobilizados para atuar na cidade.

Entre outras medidas, o governo federal liberou o saque emergencial do FGTS, antecipou o pagamento de benefícios sociais e prorrogou vencimentos de parcelas de dívidas negociadas com a União. O governo gaúcho, por sua vez, anunciou inicialmente mais de 14,5 milhões de reais em recursos para o município. Desse montante, 5 milhões de reais são destinados ao programa Volta por Cima, que prevê o pagamento de um auxílio de 2,5 mil reais a famílias de baixa renda atingidas pelo temporal. Outros 5,9 milhões de reais serão utilizados na recuperação da rede de saúde.

Para os pequenos negócios, o governo estadual anunciou um auxílio de 2,5 mil reais a cerca de 950 microempreendedores individuais da cidade. O Banrisul também disponibilizou 100 milhões de reais em linhas emergenciais de crédito para famílias, empresas e produtores rurais, com períodos de carência que podem chegar a 12 meses.

O governador Eduardo Leite anunciou ainda a preparação de um programa que permitirá às empresas abater do ICMS os investimentos realizados na recuperação de suas estruturas. Estado e União também discutem novas formas de financiar a reconstrução das moradias, inclusive de famílias que não se enquadram nos atuais programas de assistência.

Guindaste remove estruturas destruídas pelo temporal: ainda não se sabe quanto custará reconstruir Tupanciretã (Leandro Fonseca /Exame)

Ainda não se sabe quanto custará reconstruir Tupanciretã.

À medida que o sol vai se pondo, a cidade vai ficando mais vazia. Muitos moradores já conseguiram instalar novas telhas e estão dormindo em suas casas. O abastecimento de água foi restabelecido na quinta-feira, 26, e a energia elétrica é retomada aos poucos. Mas muita gente ainda não consegue dormir em seus próprios lares. Não à toa, cidades vizinhas, como Júlio de Castilhos e Cruz Alta, estão com hotéis lotados de moradores de Tupanciretã.

Quem dorme fora, porém, volta no dia seguinte, para ajudar, para avançar com a reconstrução. “Os tupanciretenses são resilientes”, diz Lessandra Menezes.

E, de fato, o são. Ao longo da tarde em que a EXAME esteve na cidade, a reportagem não parou de ver pessoas trabalhando. Seja instalando telhas nas casas, seja retirando escombros dos quintais, seja carregando ou descarregando doações.

Eveline Böer já conseguiu instalar novas telhas e voltar para casa. Começou agora a colocar as roupas molhadas pelo temporal no sol. E a pensar no futuro. É dona de uma casa de festas infantis e tem uma marcenaria com o marido. A casa de festas sofreu poucos danos, mas a marcenaria foi destruída. Um técnico de Porto Alegre está a caminho para avaliar os estragos nas máquinas, e ela espera reativar o espaço o quanto antes, prevendo um grande aumento da demanda nas próximas semanas. Também quer abrir as portas da casa de festas para que as crianças da cidade tenham um lugar onde brincar, longe dos escombros. Há muito trabalho pela frente, mas há um futuro no radar de Eveline e dos 20 mil moradores de Tupanciretã.

Ela mal pode esperar para voltar a ouvir os pássaros no jardim de casa.