Palmeiras x Estudiantes: equipes se enfrentam na final da Libertadores 2026 (Reprodução/Instagram/@libertadoresbr)
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Publicado em 28 de novembro de 2026 às 07h19.
O jogo começa às 17h (horário de Brasília) e será transmitido por TV Globo, ESPN, Disney+ e Paramount+. Palmeiras busca seu quarto título continental, enquanto Estudiantes tenta seu quinto troféu.
A final da Libertadores 2026 será disputada entre Palmeiras e Estudiantes, da Argentina, neste sábado, 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A decisão será em jogo único, com início marcado para às 17h (horário de Brasília).
O Palmeiras garantiu a vaga na grande decisão após ao eliminar o Fluminense nos pênaltis, depois de perder por 1 a 0 no tempo normal, no jogo de volta. Como havia vencido a ida por 2 a 1, no Maracanã, o confronto terminou empatado em 2 a 2 no placar agregado. Nas cobranças, o time paulista venceu por 5 a 3.
Já o Estudiantes se classificou ao superar o Flamengo, atual campeão da competição. Depois de dois empates sem gols, o time argentino venceu a disputa por pênaltis por 3 a 2, no Maracanã, com atuação decisiva do goleiro Fernando Muslera, que defendeu três cobranças.
O Palmeiras disputará sua segunda final consecutiva de Libertadores. Em 2025, a equipe foi vice-campeã ao perder a decisão para o Flamengo. Agora, o time comandado por Abel Ferreira tenta conquistar o quarto título continental de sua história, depois das campanhas vitoriosas de 1999, 2020 e 2021.
O caminho até a decisão de 2026 teve duas classificações dramáticas. Nas quartas de final, o Palmeiras eliminou a LDU, do Equador, após reverter a desvantagem no confronto e garantir a vaga nos pênaltis. Na semifinal, passou pelo Fluminense em outra disputa de penalidades, depois de cada equipe vencer um dos jogos por um gol de diferença.
O Estudiantes chega à final depois de tirar da competição o Corinthians, nas quartas de final, e o Flamengo, nas semifinais. Contra o time carioca, a equipe argentina empatou por 0 a 0 tanto no jogo de ida, em La Plata, quanto na volta, no Maracanã.
A classificação foi definida nas cobranças de pênaltis. O goleiro uruguaio Fernando Muslera, de 40 anos, defendeu os chutes de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique, e o Estudiantes venceu por 3 a 2. Com isso, o clube de La Plata voltou à final da Libertadores pela primeira vez desde 2009, quando conquistou seu quarto título.
A decisão de 2026 também reedita um confronto marcante na história do torneio. Em 1968, Palmeiras e Estudiantes se enfrentaram na final da Libertadores. Naquela época, o regulamento previa um terceiro jogo em caso de igualdade nos resultados anteriores, e a partida decisiva foi disputada justamente no Estádio Centenário, em Montevidéu.
O Estudiantes venceu por 2 a 0 e conquistou o primeiro de seus quatro títulos continentais. Além daquela edição, o clube argentino foi campeão em 1969, 1970 e 2009. O Palmeiras, por sua vez, busca sua quarta taça para ampliar a lista de conquistas iniciada em 1999.