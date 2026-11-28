A DAZN e a Federação Internacional de Basquete (FIBA) lançaram a BasketballTV, novo serviço global de streaming dedicado à modalidade. A plataforma substitui o Courtside 1891 e amplia o catálogo de competições disponíveis, reunindo torneios de seleções e partidas de ligas nacionais em diferentes países.

O serviço está disponível exclusivamente pelo aplicativo da DAZN desde 23 de novembro. A novidade também chega após a aquisição da BASKET.TV pela empresa, plataforma latino-americana que transmitia cerca de 4,9 mil jogos por temporada em países como Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.

O que é a BasketballTV?

A BasketballTV é a plataforma oficial de streaming da FIBA, desenvolvida em parceria com a DAZN. O serviço oferece transmissões ao vivo e conteúdo sob demanda, com foco nas principais competições internacionais de basquete.

Entre os torneios de seleções disponíveis estão a Copa do Mundo de Basquete masculina e feminina, as Eliminatórias, os torneios pré-olímpicos e os campeonatos continentais, como EuroBasket, AmeriCup, Asia Cup e AfroBasket.

A plataforma também amplia a cobertura de competições entre clubes. O catálogo inclui partidas da Basketball Champions League, da Liga Endesa, da Espanha, da Betclic Élite, da França, da Liga Betclic, de Portugal, da Super League Basketball, da Grã-Bretanha, e da Superliga de Basquete da Turquia.

A disponibilidade dos jogos pode variar de acordo com o país, em função dos direitos de transmissão.

Quais são os recursos da plataforma?

Além das transmissões, a BasketballTV oferece ferramentas para acompanhar diferentes partidas e informações sobre as competições. Entre os principais recursos estão:

Multiview: permite assistir a vários jogos simultaneamente, com limite de transmissões simultâneas que depende do plano contratado.

permite assistir a vários jogos simultaneamente, com limite de transmissões simultâneas que depende do plano contratado. Download: possibilita baixar conteúdos selecionados pelo aplicativo da DAZN para assistir offline.

possibilita baixar conteúdos selecionados pelo aplicativo da DAZN para assistir offline. Estatísticas e placares: disponibiliza resultados em tempo real, números das partidas e classificações.

disponibiliza resultados em tempo real, números das partidas e classificações. Conteúdo sob demanda: reúne partidas e outros materiais para assistir posteriormente.

Como assistir à BasketballTV?

A BasketballTV está disponível exclusivamente pelo aplicativo ou site da DAZN, em dispositivos compatíveis, como celulares, tablets, navegadores e smart TVs.

O serviço funciona como uma assinatura independente. Portanto, não é necessário contratar o pacote principal da DAZN para acessar o conteúdo da plataforma de basquete. Os valores e as opções de assinatura podem variar conforme o mercado, partindo de R$ 19,90.

Quem já era assinante do Courtside 1891 foi migrado automaticamente para a BasketballTV, sem necessidade de realizar um novo cadastro. A assinatura mantém o preço anterior e passa a oferecer acesso às novas competições incluídas no catálogo.