Juan Ramón Verón: atacante marcou gol nas três partidas contra o Palmeiras em 1968 (CONMEBOL/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 08h13.
O Estudiantes, clube argentino, enfrentou equipes brasileiras em três finais internacionais, com retrospecto de dois títulos e um vice-campeonato. Neste sábado, 28 de novembro, enfrentará o Palmeiras na final da Copa Libertadores de 2026, em Montevidéu, marcando a quarta vez que um clube argentino disputará uma decisão contra um brasileiro. O histórico inclui confrontos em 1968, 2008 e 2009, com vitórias do Estudiantes contra Palmeiras e Cruzeiro, e derrota contra o Internacional.
O Estudiantes já enfrentou equipes brasileiras em três finais internacionais. O retrospecto é favorável ao clube argentino, que conquistou dois títulos e terminou com um vice-campeonato. Neste sábado, 28 de novembro, a equipe terá pela frente o Palmeiras, na decisão da Copa Libertadores de 2026, em Montevidéu, no Uruguai.
A partida marcará a quarta final do Estudiantes contra um clube brasileiro. Curiosamente, o adversário será o mesmo da primeira decisão, em 1968, quando os argentinos conquistaram a Libertadores após um jogo-desempate no Estádio Centenário, palco da final deste ano.
O histórico reúne duas decisões pela Libertadores e uma pela Copa Sul-Americana. Veja os confrontos:
Com isso, o clube argentino soma duas conquistas diante de brasileiros em finais e uma derrota. O Palmeiras, portanto, terá a oportunidade de impedir que o adversário amplie essa vantagem no histórico.
A decisão de 1968 foi disputada em três partidas. O Estudiantes venceu o primeiro confronto por 2 a 1, em La Plata. Na volta, o Palmeiras ganhou por 3 a 1, no Pacaembu, e levou a disputa para um jogo extra, já que o regulamento da época não considerava o saldo de gols como critério de desempate.
Na partida decisiva, disputada em 16 de maio, no Estádio Centenário, o Estudiantes venceu por 2 a 0 e ficou com a taça. A conquista marcou o primeiro dos quatro títulos da Libertadores do clube argentino, que também venceu as edições de 1969, 1970 e 2009.
Quase seis décadas depois, os dois clubes voltam a se encontrar em uma decisão continental, novamente no Centenário. Desta vez, porém, o campeão será definido em uma única partida.