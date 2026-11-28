O Estudiantes já enfrentou equipes brasileiras em três finais internacionais. O retrospecto é favorável ao clube argentino, que conquistou dois títulos e terminou com um vice-campeonato. Neste sábado, 28 de novembro, a equipe terá pela frente o Palmeiras, na decisão da Copa Libertadores de 2026, em Montevidéu, no Uruguai.

A partida marcará a quarta final do Estudiantes contra um clube brasileiro. Curiosamente, o adversário será o mesmo da primeira decisão, em 1968, quando os argentinos conquistaram a Libertadores após um jogo-desempate no Estádio Centenário, palco da final deste ano.

Quais foram as finais do Estudiantes contra brasileiros?

O histórico reúne duas decisões pela Libertadores e uma pela Copa Sul-Americana. Veja os confrontos:

1968 — Estudiantes x Palmeiras (Libertadores): depois de vencer a primeira partida por 2 a 1, na Argentina, e perder a segunda por 3 a 1, no Brasil, o Estudiantes conquistou o título no jogo-desempate, com vitória por 2 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéu.

depois de vencer a primeira partida por 2 a 1, na Argentina, e perder a segunda por 3 a 1, no Brasil, o Estudiantes conquistou o título no jogo-desempate, com vitória por 2 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéu. 2008 — Estudiantes x Internacional (Sul-Americana): o clube argentino chegou à decisão, mas ficou com o vice-campeonato. O Internacional venceu o primeiro jogo por 1 a 0, na Argentina, e confirmou o título com empate por 1 a 1 no Beira-Rio, após a prorrogação.

o clube argentino chegou à decisão, mas ficou com o vice-campeonato. O Internacional venceu o primeiro jogo por 1 a 0, na Argentina, e confirmou o título com empate por 1 a 1 no Beira-Rio, após a prorrogação. 2009 — Estudiantes x Cruzeiro (Libertadores): depois de um empate sem gols na partida de ida, em La Plata, o Estudiantes venceu por 2 a 1 no Mineirão, de virada, e conquistou seu quarto título continental.

Com isso, o clube argentino soma duas conquistas diante de brasileiros em finais e uma derrota. O Palmeiras, portanto, terá a oportunidade de impedir que o adversário amplie essa vantagem no histórico.

Como foi a final entre Estudiantes e Palmeiras em 1968?

A decisão de 1968 foi disputada em três partidas. O Estudiantes venceu o primeiro confronto por 2 a 1, em La Plata. Na volta, o Palmeiras ganhou por 3 a 1, no Pacaembu, e levou a disputa para um jogo extra, já que o regulamento da época não considerava o saldo de gols como critério de desempate.

Na partida decisiva, disputada em 16 de maio, no Estádio Centenário, o Estudiantes venceu por 2 a 0 e ficou com a taça. A conquista marcou o primeiro dos quatro títulos da Libertadores do clube argentino, que também venceu as edições de 1969, 1970 e 2009.

Quase seis décadas depois, os dois clubes voltam a se encontrar em uma decisão continental, novamente no Centenário. Desta vez, porém, o campeão será definido em uma única partida.