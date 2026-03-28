Fórmula 1: veja horário e onde assistir ao GP do Japão

Fórmula 1: GP do Japão acontece neste final de semana
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de março de 2026 às 15h01.
A Fórmula 1 está de volta neste final de semana com o GP do Japão. A terceira etapa da temporada de 2026 começou na última quinta-feira, 26, no circuito de Suzuka.
A programação irá seguir o formato tradicional, com treinos livres, classificação e corrida, sem a etapa sprint, mas todos os eventos serão durante a madrugada para o público brasileiro.
Os treinos livres aconteceram na última quinta, 26, e sexta-feira, 27, e a classificação durante a madrugada do último sábado, 28.
A corrida acontece na madrugada de sábado para domingo, 29, com largada às 2h e total de 58 voltas.
Até o momento, as duas Mercedes lideram o campeonato, com George Russel e Kimi Antonelli. Em seguida estão a Ferrari, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, está em 14º lugar, com apenas dois pontos.
A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O Sportv3 (TV fechada) exibe todas as sessões, enquanto a TV Globo (TV aberta) transmite a classificação e a corrida.
O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.
Quinta-feira, 26 de março
Treino Livre 1: 23h30
Sexta-feira, 27 de março
Treino Livre 2: 03h00
Treino Livre 3: 23h30
Sábado, 28 de março
Classificação: 03h00
Domingo, 29 de março
Corrida: 02h00