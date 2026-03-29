Antonelli vence no Japão e assume liderança da Fórmula 1 aos 19 anos

O italiano Kimi Antonelli venceu neste domingo, 29, o Grande Prêmio do Japão, disputado no Circuito de Suzuka, e assumiu a liderança do Mundial de Fórmula 1.

A corrida também marcou a perda de uma possível dobradinha da Mercedes, já que George Russell terminou apenas na quarta posição, atrás de Oscar Piastri e Charles Leclerc.

Com o resultado, Antonelli chegou a 72 pontos e se tornou, aos 19 anos, o piloto mais jovem da história a liderar o campeonato.

A vitória em Suzuka é a segunda da carreira do italiano, após o triunfo em Xangai duas semanas antes. Seu companheiro de equipe, Russell, aparece na vice-liderança com 51 pontos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que corre pela Audi, terminou a prova em 13º lugar, fora da zona de pontuação.

Antonelli e Russell surgem como principais candidatos ao título caso a Mercedes mantenha o domínio visto nas três primeiras etapas da temporada.

O italiano comemorou com entusiasmo ao cruzar a linha de chegada e destacou o desempenho do carro pelo rádio da equipe, afirmando que o ritmo estava forte ao longo da prova.

“É cedo demais para pensar no título, mas estamos no caminho certo”, disse o piloto, em declaração à imprensa após a corrida.

Apesar da vitória, a prova começou de forma complicada para Antonelli. Mesmo largando na pole position, ele caiu para a sexta colocação nos primeiros metros. Russell também teve dificuldades: saiu em segundo e perdeu posições, ficando atrás de Piastri, Leclerc e Norris.

Ao longo da corrida, o britânico conseguiu recuperar terreno e voltou a disputar as primeiras posições, aproximando-se da liderança.

Safety car muda estratégia e favorece Antonelli

A dinâmica da prova mudou durante a sequência de pit stops. Norris tentou antecipar sua parada na volta 16, mas não obteve ganho relevante de posições. Em seguida, Leclerc e Piastri também foram aos boxes, deixando momentaneamente a Mercedes na frente.

Russell liderava, com Antonelli logo atrás, quando o britânico fez sua parada após 21 voltas. Pouco depois, o piloto Oliver Bearman se envolveu em um acidente ao tentar ultrapassar Franco Colapinto, provocando a entrada do Safety Car, o carro de segurança.

A neutralização beneficiou pilotos que ainda não haviam parado, especialmente Antonelli, que assumiu a liderança após a reorganização do pelotão.

“Não sei o que teria acontecido sem o safety car, mas certamente facilitou minha corrida”, afirmou o vencedor.

Disputa pelo pódio e resultado final

Após a relargada, Antonelli manteve o controle da prova até o fim, seguido por Piastri. Mais atrás, Leclerc, Russell e outros pilotos disputaram intensamente as posições finais do pódio.

“É uma pena, porque não saberemos como teria sido sem o safety car, mas não podemos ficar decepcionados com o segundo lugar”, declarou Piastri.

Completaram o Top 10 Norris (5º), Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Max Verstappen, Liam Lawson e Esteban Ocon.

O brasileiro Bortoleto teve uma largada ruim e terminou em 13º, à frente de Arvid Lindblad, Carlos Sainz, Franco Colapinto, Sergio Pérez e Fernando Alonso, que completou sua primeira corrida na temporada em 18º.

Calendário afetado por conflito no Oriente Médio

A Fórmula 1 terá uma pausa até o início de maio, quando será disputado o Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos. As etapas previstas para abril, no Bahrein e na Arábia Saudita, foram canceladas devido à guerra no Oriente Médio.

Resultado do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) os 307,471 km em 1h 28:03.404

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 13.722

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 15.270

4. George Russell (GBR/Mercedes) 15.754

5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 23.479

6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 25.037

7. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 32.340

8. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 32.677

9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 50.180

10. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 51.216

11. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) 52.280

12. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 56.154

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 59.078

14. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 59.848

15. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:05.008

16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:05.773

17. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:32.453

18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) a 1 volta

19. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) a 1 volta

20. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 2 voltas

Não concluíram a prova:

Oliver Bearman (GBR/Haas): acidente na 23ª volta

Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda): problema mecânico na 33ª volta

Classificação do mundial de pilotos da F1: