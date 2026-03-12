Fórmula 1: que horas e onde assistir à classificação sprint do GP da China

Fórmula 1: GP da China acontece nesse final de semana (Fórmula 1/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 12 de março de 2026 às 16h31.
A Fórmula 1 realiza nesta sexta-feira, 13, a classificação sprint do GP da China. A sessão começa às 4h30 (horário de Brasília) no Circuito Internacional de Xangai.
A atividade define o grid de largada da corrida sprint, que será disputada no sábado, 14. O GP da China é a segunda etapa da temporada 2026 da categoria.
O fim de semana em Xangai também marca a primeira corrida sprint do calendário deste ano. Ao todo, a temporada terá seis provas nesse formato.
Antes da classificação sprint, os pilotos participam do treino livre, marcado para 0h30 da sexta-feira.
A corrida sprint é uma prova mais curta em comparação à corrida principal da Fórmula 1. A duração máxima é de uma hora e o número de voltas costuma variar entre 19 e 24.
Os oito primeiros colocados recebem pontos no campeonato. O vencedor soma oito pontos, o segundo recebe sete e a pontuação segue em ordem decrescente até o oitavo lugar, que ganha um ponto.
Além da China, as etapas de Miami, Canadá, Inglaterra, Holanda e Singapura também terão corridas sprint em 2026.
Sexta-feira, 13 de março
Sábado, 14 de março
Domingo, 15 de março
A classificação sprint do GP da China será transmitida pelo canal sportv3.