Fórmula 1: que horas e onde assistir à classificação sprint do GP da China

Sessão que define o grid da corrida sprint ocorre nesta sexta-feira, 13, às 4h30, no circuito de Xangai, na segunda etapa da Fórmula 1

Fórmula 1: GP da China acontece nesse final de semana (Fórmula 1/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de março de 2026 às 16h31.

A Fórmula 1 realiza nesta sexta-feira, 13, a classificação sprint do GP da China. A sessão começa às 4h30 (horário de Brasília) no Circuito Internacional de Xangai.

A atividade define o grid de largada da corrida sprint, que será disputada no sábado, 14. O GP da China é a segunda etapa da temporada 2026 da categoria.

O fim de semana em Xangai também marca a primeira corrida sprint do calendário deste ano. Ao todo, a temporada terá seis provas nesse formato.

Antes da classificação sprint, os pilotos participam do treino livre, marcado para 0h30 da sexta-feira.

Como funciona a corrida sprint

A corrida sprint é uma prova mais curta em comparação à corrida principal da Fórmula 1. A duração máxima é de uma hora e o número de voltas costuma variar entre 19 e 24.

Os oito primeiros colocados recebem pontos no campeonato. O vencedor soma oito pontos, o segundo recebe sete e a pontuação segue em ordem decrescente até o oitavo lugar, que ganha um ponto.

Além da China, as etapas de Miami, Canadá, Inglaterra, Holanda e Singapura também terão corridas sprint em 2026.

Programação do GP da China

Sexta-feira, 13 de março

  • Treino livre 1: 0h30
  • Classificação sprint: 4h30

Sábado, 14 de março

  • Corrida sprint: 0h
  • Classificatórias: 4h

Domingo, 15 de março

  • Corrida: 4h

Onde assistir ao GP da China?

A classificação sprint do GP da China será transmitida pelo canal sportv3.

