Sinner x Medvedev: veja horário e onde assistir ao jogo pelo Masters 1000 de Roma

A semifinal do Masters de Roma entre Jannik Sinner e Daniil Medvedev foi suspensa nesta sexta-feira, no complexo do Foro Itálico, em Roma, após a forte chuva atingir a quadra central do torneio. A organização interrompeu a partida e definiu a retomada do confronto para este sábado depois de cerca de 1h30 de paralisação.

Durante o duelo, o italiano Jannik Sinner, atual líder do ranking da ATP, apresentou sinais de desgaste físico e cãibras. Mesmo com as dificuldades, o tenista mantinha vantagem sobre Medvedev no placar antes da suspensão.

No momento da interrupção, Sinner vencia por 6/2, 5/7 e 4/2 no terceiro set, enquanto o russo sacava. Medvedev chegou a abrir 40-15 no game antes da paralisação provocada pela chuva.

Jogadores e torcedores aguardaram a possibilidade de retomada da semifinal ainda nesta sexta-feira. Com o avanço do horário local, próximo das 23h, a direção do torneio decidiu transferir a conclusão da partida para o dia seguinte.

Onde assistir à retomada de Sinner x Medvedev?

A continuidade do confronto ocorrerá às 10h deste sábado, no horário de Brasília, e valerá vaga na final contra o norueguês Casper Ruud.

No Brasil, a transmissão da sequência da semifinal entre Sinner e Medvedev será realizada pelos canais ESPN 2 e pela plataforma de streaming Disney+.

O vencedor enfrentará Casper Ruud na final do Masters de Roma, competição do circuito ATP disputada na Itália e considerada uma das principais preparações para Roland Garros.