Exclusivo: Série B atrai quase 4 milhões de telespectadores nos canais ESPN

A transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro pela ESPN vem alcançando números importantes de audiência em 2025. De acordo com dados da Kantar, quase 4 milhões de pessoas já passaram pelo canal para acompanhar os jogos da competição nesta temporada.

O duelo entre Paysandu e Athletico-PR foi o destaque até o momento, garantindo a liderança da Pay TV e registrando audiência 45% superior ao segundo colocado. A partida também figura entre as maiores audiências da Série B desde o início das transmissões pela emissora.

Com a competição chegando à sua reta final, a Série B já ultrapassa 9 milhões de horas consumidas nos canais ESPN. A emissora do grupo Disney exibe todas as 380 partidas do torneio na TV por assinatura e no Disney+.

Além das transmissões ao vivo, a ESPN traz o Lado B de Bola, disponível no YouTube, que aprofunda a discussão sobre a competição, além de trazer conversas com jogadores e as histórias da Série B.

ESPN e Fox lançam streamings esportivos nos EUA

A ESPN e a Fox lançaram nos EUA novos serviços de streaming para programação esportiva ao vivo, ampliando a variedade de plataformas que os fãs precisam assinar para acompanhar seus times.

Uma família americana típica paga atualmente US$ 69 por mês por uma média de quatro serviços de streaming, de acordo com informações da MarketWatch.

Apesar da integração de conteúdos, fãs de esportes podem ainda precisar assinar diversas plataformas para acompanhar todos os jogos de seus times favoritos. Um torcedor do New York Jets, da NFL, precisaria de pelo menos cinco serviços diferentes para assistir à temporada completa: Paramount+/Prime, ESPN+, Fox One e NFL Network.

A ESPN+ será oferecida por US$ 29,99 mensais como serviço independente ou em pacote com Disney+ e Hulu, mantendo o mesmo valor nos primeiros 12 meses. Após esse período, o preço aumentará para US$ 35,99 com anúncios ou US$ 44,99 sem anúncios. Assinantes de TV a cabo que já possuem ESPN terão acesso ao ESPN+ sem custo adicional.