Quanto custa assinar os 12 streamings mais populares no Brasil?

Atualmente, para assistir a um filme, série ou evento ao vivo, duas coisas quase sempre são necessárias: saber onde está disponível/passando e assinar um serviço de streaming.

Com tantas opções no mercado, escolher a plataforma certa pode ser um verdadeiro desafio, especialmente considerando os custos de assinar múltiplos serviços simultaneamente.

Cada serviço de streaming oferece uma seleção única de conteúdo, com pacotes de assinaturas e recursos que atendem a diferentes preferências e orçamentos. Enquanto alguns se destacam pela variedade de títulos exclusivos, outros apostam em preços mais acessíveis ou em eventos ao vivo, como esportes e shows.

Nesse cenário, um comparativo entre o preço das plataformas pode ajudar na decisão de qual a melhor opção (ou as melhores opções) para quem quer aproveitar o entretenimento disponível, mas sem gastar mais do que custaria uma TV a cabo.

Streamings disponíveis no Brasil – preços de 2025

Considerando apenas os planos iniciais/básicos, muitos dos quais podem incluir anúncios e serem complementados, barateando a assinatura em relação ao preço de cada um individualmente, o serviço mais barato é o YouTube Premium, que sai por R$ 16,90 mensais.

O plano mensal da Netflix custa R$ 20,90, enquanto o Prime Video, da Amazon, sai por R$ 19,90, oferecendo ainda a vantagem de frete grátis em diversos produtos comprados na plataforma.

Enquanto a assinatura básica do Disney+ custa R$ 27,99 mensais e inclui alguns canais ESPN para os fãs de esportes, Apple TV+ e HBO Max são ligeiramente mais caros, com mensalidades de R$ 29,90 cada.

Principal empresa brasileira, a Globo oferece uma alternativa intermediária com o Globoplay, cujo plano inicial custa R$ 22,90 ao mês. Por mais R$ 42, é possível adquirir também o Premiere, que transmite, por exemplo, os jogos do Brasileirão. (Se contratado separadamente, ele custa R$ 59,90, R$ 5 a menos do que a assinatura conjunta.)

Outros serviços disponíveis no Brasil incluem o MGM+, que pode ser assinado via Prime Video por R$ 19,90, o Universal+ e o Paramount+, ambos por R$ 18,90 cada. Para quem busca conteúdo mais cult, o plano mensal do Mubi sai por R$ 34,90.

Ao final, caso um usuário fosse assinar todos esses 12 serviços de streaming, que ainda não representam a totalidade das opções disponíveis no Brasil, o gasto mensal seria de R$ 302,99.