'F1: O Filme': Webmotors estreia no cinema como parceira oficial do longa no Brasil Marca amplia sua presença no território do esporte com apoio à produção estrelada por Brad Pitt; notícia foi enviada com exclusividade à EXAME

Webmotors: entra em cena em produção internacional sobre Fórmula 1 (F1: O Filme/ Apple Originals/ WDB Pictures)