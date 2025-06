'F1' acelera nas bilheterias e fatura US$ 144 milhões. A Apple vai conquistar Hollywood?

A Apple acelerou nas bilheterias com a estreia de “F1”, longa inspirado na Fórmula 1 e estrelado por Brad Pitt e Damson Idris. O filme arrecadou US$ 144 milhões em seu primeiro fim de semana de exibição no mundo todo, superando o live-action de Como Treinar o Seu Dragão e conquistando o topo do ranking global.

Nos Estados Unidos, a produção faturou US$ 55 milhões. No restante do mundo, somou mais US$ 88 milhões, segundo dados do site especializado Box Office Mojo.

O desempenho representa um marco para a Apple, que investiu pesado na produção e em uma campanha integrada com seus próprios dispositivos e serviços.

O iPhone na divulgação

Para impulsionar a estreia de “F1”, a Apple ativou uma campanha promocional inédita.

Usuários de iPhone receberam notificações com descontos em ingressos, puderam explorar virtualmente as pistas de corrida do filme no Apple Maps e até experimentar um trailer com efeitos táteis, que simulavam os sons dos motores diretamente na tela.

A empresa utilizou seu ecossistema digital para transformar o lançamento em uma experiência sensorial e interativa, reforçando sua aposta no cinema como braço estratégico de conteúdo.

Um Scorsese no caminho

Produções anteriores da Apple, como “Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese, ganharam destaque em premiações, mas tiveram retorno comercial modesto. O filme arrecadou US$ 45 milhões no fim de semana de estreia — quase US$ 100 milhões a menos que “F1” no mesmo período.

O contraste entre o sucesso de “F1” e os resultados de lançamentos anteriores reacende o debate sobre o modelo de negócios da Apple no entretenimento.

Vitória simbólica após pressão sobre IA

O momento também é significativo diante da desconfiança de investidores, preocupados com atrasos nos projetos de inteligência artificial da empresa. Segundo o Business Insider, o desempenho de “F1” pode ser visto como um respiro positivo diante dos questionamentos recentes.

“Estamos nisso para contar grandes histórias — e queremos que seja um grande negócio também”, declarou o CEO Tim Cook, em entrevista à Variety.

Para a Apple, o sucesso de bilheteria de “F1” pode marcar mais do que um bom fim de semana nos cinemas e representar a largada para uma nova fase no entretenimento global — com a gigante de Cupertino no volante.