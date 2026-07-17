Ciência

Maior tubarão-branco já monitorado reaparece após meses desaparecido

Contender, animal rastreado pela OCEARCH, foi registrado pela última vez em abril de 2026 na costa da Carolina do Norte

Sinal de Contender não possibilitou encontrar sua localização exata - Foto: Reprodução/Instagram/OCEARCH

Sinal de Contender não possibilitou encontrar sua localização exata - Foto: Reprodução/Instagram/OCEARCH

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de julho de 2026 às 13h59.

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Um dos maiores tubarões-brancos já registrados no Atlântico Norte reapareceu após passar meses sem emitir sinais. Chamado de Contender, o macho tem 4,2 metros de comprimento e cerca de 770 quilos.

Segundo a OCEARCH, uma organização sem fins lucrativos focada em pesquisa sobre tubarões e conservação dos oceanos, o animal reapareceu na última semana, quando seu transmissor enviou um sinal via satélite próximo à costa leste dos Estados Unidos.

Entenda como funciona o rastreamento do Contender

Contender foi encontrado por pesquisadores no dia 17 de janeiro de 2025, a apenas 72 quilômetros da costa dos estados da Flórida e Geórgia. O animal foi marcado pelo grupo que, desde então, tem acompanhado seus movimentos pelas costas das Carolinas, Nova Jersey e Cape Cod.

Antes de ressurgir na sexta-feira, o tubarão não tinha sido localizado desde abril de 2026. Essa "falha" no sistema acontece devido à tecnologia utilizada para o rastreio de animais subaquáticos. Um pequeno transmissor é implantado na barbatana dorsal do animal e fica responsável pelo envio de dados toda vez que o tubarão emerge da água.

Caso o animal fique mais do que alguns segundos com a barbatana emersa, um sinal é enviado ao satélite Argos, que calcula sua localização exata no oceano.

Espécie passa por um momento de recuperação

A aparição da semana passada foi chamada de "Z-Ping", ou seja, Contender passou um momento longo o suficiente na superfície para ser localizado. Agora, os pesquisadores têm a confirmação de que o tubarão está vivo e se deslocando pelo Atlântico Norte.

De acordo com dados divulgados pela OCEARCH, Contender é o maior tubarão-branco registrado na região do Atlântico Norte.

A reaparição do Contender ocorre durante um momento de recuperação da população da espécie. Uma pesquisa publicada pela revista Marine Ecology Progress Series em 2023 estimou que cerca de 800 tubarões-brancos visitaram as águas de Cape Cod entre 2015 e 2018, impulsionados pela abundância de focas, uma de suas principais presas.

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