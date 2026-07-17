Maior tubarão-branco já monitorado reaparece após meses desaparecido

Um dos maiores tubarões-brancos já registrados no Atlântico Norte reapareceu após passar meses sem emitir sinais. Chamado de Contender, o macho tem 4,2 metros de comprimento e cerca de 770 quilos.

Segundo a OCEARCH, uma organização sem fins lucrativos focada em pesquisa sobre tubarões e conservação dos oceanos, o animal reapareceu na última semana, quando seu transmissor enviou um sinal via satélite próximo à costa leste dos Estados Unidos.

Entenda como funciona o rastreamento do Contender

Contender foi encontrado por pesquisadores no dia 17 de janeiro de 2025, a apenas 72 quilômetros da costa dos estados da Flórida e Geórgia. O animal foi marcado pelo grupo que, desde então, tem acompanhado seus movimentos pelas costas das Carolinas, Nova Jersey e Cape Cod.

Antes de ressurgir na sexta-feira, o tubarão não tinha sido localizado desde abril de 2026. Essa "falha" no sistema acontece devido à tecnologia utilizada para o rastreio de animais subaquáticos. Um pequeno transmissor é implantado na barbatana dorsal do animal e fica responsável pelo envio de dados toda vez que o tubarão emerge da água.

Caso o animal fique mais do que alguns segundos com a barbatana emersa, um sinal é enviado ao satélite Argos, que calcula sua localização exata no oceano.

Espécie passa por um momento de recuperação

A aparição da semana passada foi chamada de "Z-Ping", ou seja, Contender passou um momento longo o suficiente na superfície para ser localizado. Agora, os pesquisadores têm a confirmação de que o tubarão está vivo e se deslocando pelo Atlântico Norte.

De acordo com dados divulgados pela OCEARCH, Contender é o maior tubarão-branco registrado na região do Atlântico Norte.

A reaparição do Contender ocorre durante um momento de recuperação da população da espécie. Uma pesquisa publicada pela revista Marine Ecology Progress Series em 2023 estimou que cerca de 800 tubarões-brancos visitaram as águas de Cape Cod entre 2015 e 2018, impulsionados pela abundância de focas, uma de suas principais presas.