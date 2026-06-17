Trump ameaça voltar a bombardear o Irã se acordo de paz não avançar

Repórter
Publicado em 17 de junho de 2026 às 10h17.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 17, que o acordo negociado com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio ainda não está concluído e advertiu que os ataques militares poderão ser retomados caso Teerã não cumpra os termos discutidos.
A declaração foi feita durante uma reunião com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, à margem da cúpula do G7, realizada em Évian, na França.
“O texto não é definitivo. É um memorando de entendimento. E, se eu não gostar, voltaremos a lançar bombas bem no meio de suas cabeças”, afirmou Trump. “Se não se comportarem, voltaremos a bombardear.”
Segundo o presidente americano, o documento que Estados Unidos e Irã pretendem assinar na próxima sexta-feira, na Suíça, ainda está em fase preliminar. Apesar disso, ele afirmou que o entendimento é “muito forte” e que a maioria das partes envolvidas parece satisfeita com os termos negociados.
Durante a reunião, Trump negou informações divulgadas pela imprensa de que o acordo incluiria um fundo de US$ 300 bilhões para a reconstrução do Irã.“Não vamos investir. É uma história falsa”, declarou.
O republicano também afirmou que não está incentivando países do Golfo a direcionarem recursos ao país persa.
“Se eles fizerem isso, tudo bem. Mas nós não vamos investir”, disse.
Segundo Trump, o memorando também não prevê uma suspensão imediata das sanções econômicas impostas ao Irã.
“Eles têm que se comportar bem”, reforçou.
Trump afirmou ainda que os Estados Unidos atuaram para manter o transporte de petróleo pelo Golfo Pérsico durante o bloqueio do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas energéticas do mundo.
De acordo com ele, embarcações continuaram atravessando a região sem que o Irã tivesse conhecimento.
“Em média, de 15 a 25 navios por noite”, afirmou.
O presidente atribuiu a essa atuação a manutenção dos preços internacionais do petróleo em níveis mais baixos do que o esperado durante o conflito.
Trump também voltou a criticar governos americanos anteriores pela condução da política externa em relação ao Irã. Segundo ele, presidentes como Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Joe Biden não adotaram medidas suficientemente duras contra Teerã.
“O Irã vem agindo dessa forma há 47 anos”, declarou.
*Com EFE