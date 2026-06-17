Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump ameaça voltar a bombardear o Irã se acordo de paz não avançar

Durante reunião do G7, Trump voltou a defender pressão sobre o Irã e descartou investimentos americanos para reconstrução do país

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 17 de junho de 2026 às 10h17.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 17, que o acordo negociado com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio ainda não está concluído e advertiu que os ataques militares poderão ser retomados caso Teerã não cumpra os termos discutidos.

A declaração foi feita durante uma reunião com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, à margem da cúpula do G7, realizada em Évian, na França.

“O texto não é definitivo. É um memorando de entendimento. E, se eu não gostar, voltaremos a lançar bombas bem no meio de suas cabeças”, afirmou Trump. “Se não se comportarem, voltaremos a bombardear.”

Segundo o presidente americano, o documento que Estados Unidos e Irã pretendem assinar na próxima sexta-feira, na Suíça, ainda está em fase preliminar. Apesar disso, ele afirmou que o entendimento é “muito forte” e que a maioria das partes envolvidas parece satisfeita com os termos negociados.

Trump descarta investimentos americanos no Irã

Durante a reunião, Trump negou informações divulgadas pela imprensa de que o acordo incluiria um fundo de US$ 300 bilhões para a reconstrução do Irã.

“Não vamos investir. É uma história falsa”, declarou.

O republicano também afirmou que não está incentivando países do Golfo a direcionarem recursos ao país persa.

“Se eles fizerem isso, tudo bem. Mas nós não vamos investir”, disse.

Segundo Trump, o memorando também não prevê uma suspensão imediata das sanções econômicas impostas ao Irã.

“Eles têm que se comportar bem”, reforçou.

Trump afirmou ainda que os Estados Unidos atuaram para manter o transporte de petróleo pelo Golfo Pérsico durante o bloqueio do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas energéticas do mundo.

De acordo com ele, embarcações continuaram atravessando a região sem que o Irã tivesse conhecimento.

“Em média, de 15 a 25 navios por noite”, afirmou.

O presidente atribuiu a essa atuação a manutenção dos preços internacionais do petróleo em níveis mais baixos do que o esperado durante o conflito.

Trump também voltou a criticar governos americanos anteriores pela condução da política externa em relação ao Irã. Segundo ele, presidentes como Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Joe Biden não adotaram medidas suficientemente duras contra Teerã.

“O Irã vem agindo dessa forma há 47 anos”, declarou.

*Com EFE 

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpIrã - País

Mais de Mundo

Irã ameaça reação militar após novos ataques de Israel no Líbano

Guerra no Oriente Médio derruba previsão para petróleo, diz AIE

Irã retoma exportação de petróleo após dois meses de bloqueio

G7 lança rede de portos para reforçar combate ao narcotráfico

Mais na Exame

Esporte

Veja os gols de Messi no jogo Argentina x Argélia pela Copa do Mundo 2026

Um conteúdo Bússola

Gestão Sustentável: o mercado exige mais que relatórios

Mercados

Para onde vai o ouro? BCs veem perda de espaço do dólar em cinco anos

Carreira

Minerva Foods abre inscrições para programa de estágio com mais de 50 vagas