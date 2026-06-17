Trump ameaça voltar a bombardear o Irã se acordo de paz não avançar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 17, que o acordo negociado com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio ainda não está concluído e advertiu que os ataques militares poderão ser retomados caso Teerã não cumpra os termos discutidos.

A declaração foi feita durante uma reunião com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, à margem da cúpula do G7, realizada em Évian, na França.

“O texto não é definitivo. É um memorando de entendimento. E, se eu não gostar, voltaremos a lançar bombas bem no meio de suas cabeças”, afirmou Trump. “Se não se comportarem, voltaremos a bombardear.”

Segundo o presidente americano, o documento que Estados Unidos e Irã pretendem assinar na próxima sexta-feira, na Suíça, ainda está em fase preliminar. Apesar disso, ele afirmou que o entendimento é “muito forte” e que a maioria das partes envolvidas parece satisfeita com os termos negociados.

Trump descarta investimentos americanos no Irã

Durante a reunião, Trump negou informações divulgadas pela imprensa de que o acordo incluiria um fundo de US$ 300 bilhões para a reconstrução do Irã.

“Não vamos investir. É uma história falsa”, declarou.

O republicano também afirmou que não está incentivando países do Golfo a direcionarem recursos ao país persa.

“Se eles fizerem isso, tudo bem. Mas nós não vamos investir”, disse.

Segundo Trump, o memorando também não prevê uma suspensão imediata das sanções econômicas impostas ao Irã.

“Eles têm que se comportar bem”, reforçou.

Trump afirmou ainda que os Estados Unidos atuaram para manter o transporte de petróleo pelo Golfo Pérsico durante o bloqueio do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas energéticas do mundo.

De acordo com ele, embarcações continuaram atravessando a região sem que o Irã tivesse conhecimento.

“Em média, de 15 a 25 navios por noite”, afirmou.

O presidente atribuiu a essa atuação a manutenção dos preços internacionais do petróleo em níveis mais baixos do que o esperado durante o conflito.

Trump também voltou a criticar governos americanos anteriores pela condução da política externa em relação ao Irã. Segundo ele, presidentes como Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Joe Biden não adotaram medidas suficientemente duras contra Teerã.

“O Irã vem agindo dessa forma há 47 anos”, declarou.

*Com EFE