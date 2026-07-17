Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Novas regras para publicidade de bets entram em vigor; veja o que muda

A principal mudança é que toda publicidade de operadores autorizados deverá exibir mensagens de advertência sobre os riscos das apostas

Bets: todos os envolvidos na divulgação das campanhas deverão observar as novas exigências (Hirurg/Getty Images)

Bets: todos os envolvidos na divulgação das campanhas deverão observar as novas exigências (Hirurg/Getty Images)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 17 de julho de 2026 às 14h09.

Novas regras para a publicidade das empresas de apostas de quota fixa, conhecidas como bets, passam a valer nesta sexta-feira, 17. As medidas foram publicadas pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo os órgãos, a medida foi pensada para reforçar a proteção dos consumidores, ampliar a responsabilidade das casas de apostas e tornar obrigatórios alertas sobre os riscos associados às apostas.

As regras integram o conjunto de normas editadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) e ampliam as exigências para campanhas publicitárias, ações de influenciadores, patrocínios e demais formas de divulgação das plataformas autorizadas.

O que muda na publicidade das bets?

A principal mudança é que toda publicidade de operadores autorizados deverá exibir mensagens de advertência sobre os riscos das apostas, como já acontece com as embalagens dos cigarros, por exemplo.

Entre os alertas obrigatórios estão as informações de que:

  • apostar pode causar dependência;
  • não é uma forma de investimento e
  • pode resultar em perdas financeiras.

As mensagens deverão aparecer de forma visível e compatível com o formato da publicidade, seja em televisão, rádio, internet, redes sociais ou outros meios de divulgação.

Em propaganda com apelo visual, as mensagens deverão ser exibidas na horizontal, de forma clara e legível, ocupando, no mínimo, 10% da área do anúncio

Segundo o Ministério da Fazenda, o objetivo é garantir que os consumidores tenham acesso a informações claras sobre os riscos envolvidos antes de realizar apostas.

Quais práticas passam a ser proibidas?

As novas portarias reforçam restrições já previstas na legislação e ampliam as responsabilidades dos agentes envolvidos na divulgação das apostas.

Entre as práticas vedadas estão mensagens que apresentem as apostas como forma de enriquecimento, investimento ou solução para problemas financeiros. Também ficam proibidas campanhas que incentivem apostas excessivas, minimizem os riscos da atividade ou utilizem informações enganosas sobre probabilidades de ganho.

As regras também reforçam a proteção de crianças e adolescentes, proibindo estratégias publicitárias que possam direcionar o conteúdo a menores de idade.

Influenciadores e anunciantes também terão responsabilidades

As novas normas não alcançam apenas as plataformas de apostas autorizadas a operar no Brasil.

Segundo o Ministério da Fazenda, todos os envolvidos na divulgação das campanhas, incluindo agências de publicidade, influenciadores digitais, veículos de comunicação e demais parceiros comerciais, deverão observar as exigências previstas nas portarias.

A responsabilidade pelo cumprimento das regras passa a ser compartilhada entre os diferentes agentes que participam da publicidade das bets.

Acompanhe tudo sobre:BetsApostas esportivasMinistério da Fazenda

Mais de Brasil

Durigan diz que governo avalia Lei da Reciprocidade, mas descarta retaliação aos EUA

Moraes marca depoimento de Flávio Bolsonaro em caso de suposta calúnia contra Lula

Ataques de tubarões: Pernambuco retoma monitoramento interrompido há uma década

Flávio é o maior derrotado, mas tarifaço será guerra de narrativas, dizem analistas

Mais na Exame

Esporte

Fórmula 1 pode perder duas corridas do calendário até o fim de 2026

Inteligência Artificial

Meta negocia vender capacidade de computação à Anthropic, dona do Claude, diz NYT

Tecnologia

Grupo oferece R$ 77 mil para quem fizer Linux rodar no PlayStation 5

Ciência

Maior tubarão-branco já monitorado reaparece após meses desaparecido