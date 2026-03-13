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Corrida sprint do GP da China de F1 2026: que horas e onde assistir ao vivo

George Russel, da Mercedes, é pole position e Gabriel Bortoleto, da Audi, larga em 14º

Fórmula 1: GP da China acontece neste final de semana (Amanda Perobelli/Reuters)

Fórmula 1: GP da China acontece neste final de semana (Amanda Perobelli/Reuters)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de março de 2026 às 18h51.

Última atualização em 13 de março de 2026 às 19h01.

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A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira, 13, a programação oficial do GP da China, segunda etapa da temporada 2026. O fim de semana de corrida será disputado no Circuito Internacional de Xangai.

O primeiro compromisso da agenda foi o treino livre. Na madrugada desta sexta-feira, aconteceu a classificação da corrida sprint. O piloto britânico George Russel, da Mercedes, conquistou a pole position enquanto Gabriel Bortoleto, da Audi, larga em 14º.

A corrida sprint acontece às 00h (horário de Brasília) desta sexta.

O GP da China ocorre entre os dias 13 e 15 de março e é a segunda de um total de 24 corridas no calendário da categoria em 2026. A etapa também marca a primeira das seis corridas sprint programadas para a temporada.

A abertura do campeonato foi disputada no GP da Austrália, vencido pelo britânico George Russell.

Como funciona a corrida sprint?

A corrida sprint é uma prova mais curta em comparação à corrida principal da Fórmula 1. A duração máxima é de uma hora e o número de voltas costuma variar entre 19 e 24.

Os oito primeiros colocados recebem pontos no campeonato. O vencedor soma oito pontos, o segundo recebe sete e a pontuação segue em ordem decrescente até o oitavo lugar, que ganha um ponto.

Além da China, as etapas de Miami, Canadá, Inglaterra, Holanda e Singapura também terão corridas sprint em 2026.

Histórico do GP da China

O GP da China tem como maior vencedor o britânico Lewis Hamilton, com seis vitórias registradas na pista de Xangai: 2008, 2011, 2014, 2015, 2017 e 2019.

Na edição mais recente da prova, disputada em 2025, o vencedor foi o australiano Oscar Piastri. O pódio teve ainda Lando Norris na segunda posição e George Russell em terceiro.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou aquela corrida na 14ª colocação.

Programação do GP da China

Sexta-feira, 13 de março

  • Treino livre 1: 0h30
  • Classificação sprint: 4h30

Sábado, 14 de março

  • Corrida sprint: 0h
  • Classificatórias: 4h

Domingo, 15 de março

  • Corrida: 4h

Onde assistir ao GP da China?

Os treinos, classificações e corridas do GP da China serão exibidos pelo canal SporTV3 (TV fechada).

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