Ações movimentam mais de R$ 30 bi por dia na B3 com corrida eleitoral

O mercado de ações ganhou ritmo na B3 em agosto, com o volume financeiro negociado diariamente chegando, em média, a R$ 30,3 bilhões, uma alta anual de 26,1%. Na comparação com julho, quando cerca de R$ 22,6 bilhões eram movimentados por dia, o salto foi ainda maior, de 33,8%.

A maior fatia desse dinheiro passou pelo mercado à vista, onde ocorre a compra e venda tradicional de ações. Foram R$ 28,8 bilhões negociados por dia, em média, alta de 25,3% na comparação com agosto de 2025. Em julho, esse volume havia ficado em R$ 21,7 bilhões; de um mês para o outro, a movimentação cresceu 32,5%.

Por trás desse giro, agosto foi marcado por uma rotação entre os grandes players. O investidor estrangeiro saiu com força da bolsa, com retirada líquida de cerca de R$ 18,1 bilhões, concentrada na primeira metade do mês, quando houve uma sequência de vendas pesadas entre os dias 6 e 14, incluindo saída de R$ 4,72 bilhões apenas no dia 11.

Do outro lado, os investidores institucionais locais fizeram o papel de contraparte e injetaram cerca de R$ 11,4 bilhões, comprando justamente enquanto o capital externo se desfazia de posições.

A pessoa física teve saldo comprador modesto, de R$ 2,1 bilhões. O ponto de virada veio na última semana e meia, quando o estrangeiro voltou a comprar, com entradas relevantes nos dias 21, 25 e 26, sinal que merece acompanhamento nos próximos pregões.

Para o Safra, o mês foi neutro para a B3. A leitura dos analistas é que o volume de negociações diárias subiu em função de volatilidade ligada às eleições, não por melhora estrutural.

"A B3 deve continuar capitalizando a volatilizada que as eleições devem trazer no curto prazo", escreveram os analistas do banco. O Safra tem recomendação de compra para o papel B3SA3, com preço-alvo de R$ 23.

Mercado de opções na B3 cresce 75,6%

Embora represente uma parcela menor do total, o mercado de opções também chamou atenção pelo tamanho do avanço. O volume financeiro médio diário chegou a R$ 1,28 bilhão em agosto, contra R$ 730 milhões em igual período do ano passado. É uma disparada de 75,6% em 12 meses.

O crescimento também foi forte na comparação mensal. Em julho, o mercado movimentava R$ 748 milhões por dia, em média, 71,1% menos do que em agosto.

Já as operações a termo e com futuros de ações tiveram desempenho diferente. O volume ficou em R$ 186 milhões por dia, uma queda de 34,6% em relação ao ano passado. Na comparação com julho, porém, houve alta de 37,7%.

B3 chega a 5,8 milhões de investidores pessoas físicas

Além do aumento da movimentação financeira, a B3 terminou agosto com 5,82 milhões de investidores pessoas físicas, alta de 8,3% em relação aos 5,38 milhões registrados um ano antes. Frente a julho, o avanço foi mais modesto, de 0,8%.

Tesouro Direto alcança R$ 252 bilhões na B3

O Tesouro Direto apareceu ainda entre os destaques dos números de agosto. O estoque dos títulos mantidos no programa alcançou R$ 252 bilhões, um crescimento de 41,6% em apenas um ano. Em agosto de 2025, eram R$ 178 bilhões.

Na comparação com julho, a alta foi de 0,8%, ante um estoque de R$ 250 bilhões. Já considerando toda a área de renda fixa e crédito reportada pela B3, o estoque chegou a R$ 9,99 trilhões, 14,8% acima do registrado um ano antes.

Cripto cai enquanto commodities avançam

Nos derivativos, os números mostram movimentos bem diferentes dependendo do mercado. Os contratos ligados a commodities registraram um dos maiores crescimentos do mês. O volume médio diário passou de 24 mil para 41 mil contratos em um ano, uma alta de 68,2%.

Com os futuros de criptoativos, aconteceu o contrário. A média diária caiu de 748 mil contratos em agosto de 2025 para 304 mil contratos em agosto deste ano, uma retração de 59,3%. Apesar da forte queda anual, houve uma pequena recuperação frente a julho, de 6,2%.

No total, a negociação de derivativos chegou a uma média de 9,6 milhões de contratos por dia, 3,3% acima de agosto do ano passado.