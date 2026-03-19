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Fora dos amistosos, Neymar terá 16 jogos para convencer Ancelotti

Craque segue fora por questões físicas enquanto Seleção entra na fase decisiva

Neymar: amistosos finais viram termômetro e aumentam pressão sobre o camisa 10 (Francois Nel/Getty Images)

Neymar: amistosos finais viram termômetro e aumentam pressão sobre o camisa 10 (Francois Nel/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 19 de março de 2026 às 10h10.

A reta final antes da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, começou a desenhar um cenário desconfortável para Neymar.

Fora da última convocação da Seleção Brasileira, revelada na última segunda-feira, 16, o camisa 10 vê o próprio lugar virar uma incógnita para o Mundial.

Mais de dois anos sem a amarelinha

Neymar não é convocado desde sua grave lesão no joelho em 2023. Mesmo após voltar aos gramados, se manteve fora das listas para representar o Brasil.

Diante desse cenário, o craque vai precisar mostrar sua condição física de outra forma para Carlo Ancelotti: por meio dos 16 jogos que o Santos vai disputar até junho.

Caminho do Neymar até a Copa

Carlo Ancelotti vai divulgar a lista final com os 26 nomes para a Copa do Mundo no dia 18 de maio. Até lá, restam 62 dias de janela, e o Santos tem 16 partidas previstas no calendário — esse número ainda pode mudar. Nesse período, a Seleção não fará novas convocações além da oficial para o Mundial.

Enquanto isso, Neymar terá uma sequência árdua pelo clube, dividida em três frentes. São dez jogos pelo Brasileirão, dois pela Copa do Brasil e mais quatro pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Por enquanto, só os confrontos do Brasileirão estão definidos. O Santos encara Internacional (casa), Cruzeiro (fora), Remo (casa), Flamengo (fora), Atlético-MG (casa), Fluminense (casa), Bahia (fora), Palmeiras (fora), Bragantino (casa) e Coritiba (casa).

Já os adversários na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil ainda não foram definidos. Eles sairão dos sorteios da fase de grupos e da quinta fase, respectivamente.

E depois da Copa?

Aos 34 anos, Neymar vive um momento de incerteza que vai além da Copa do Mundo. Com vínculo com o Santos apenas até o fim da temporada, o próprio jogador já admitiu que a possibilidade de aposentadoria não está fora do radar.

À CazéTV, ainda esse ano, o ex-PSG disse: "Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Pode ser que chegue em dezembro e eu queira aposentar"

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