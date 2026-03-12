Uniforme foi apresentado nesta quinta-feira em SP (Divulgação)
Repórter
Publicado em 12 de março de 2026 às 20h21.
Última atualização em 12 de março de 2026 às 20h25.
A Nike lançou nesta quinta-feira em São Paulo a nova camisa 2 da seleção brasileira que será usada na Copa do Mundo. A peça é feita em parceria com a marca Jordan, do ex-jogador de basquete Michael Jordan.
É a primeira vez que uma seleção nacional será vestida pela Air Jordan – o PSG tem parceria desde 2018. A estreia da camisa será no amistoso contra a França, no dia 26, nos EUA.
De acordo com a fornecedora do material esportivo, o uniforme é produzido com resíduos têxteis e foi projetado para permitir maior circulação de ar entre a pele e o tecido. O design, segundo a Nike, é inspirado em "animais predadores brasileiros".
A camisa com a marca Jordan causou controvérsia no ano passado pois um modelo vazado tinha a cor vermelha. A reação de torcedores levou a CBF a vetar a produção.
O uniforme principal, amarelo, será lançado nos próximos dias pela empresa e deve estrear no amistoso contra a Croácia, no dia 31.
O tema ganhou força após o portal especializado Footy Headlines divulgar imagens de um suposto novo uniforme para a Copa do Mundo de 2026. A versão causou surpresa ao apresentar a cor vermelha no lugar do tradicional azul — o que gerou especulações e forte repercussão entre torcedores nas redes sociais.
Inicialmente, a CBF divulgou uma nota alegando que "reafirma o compromisso com o estatuto", o que deixou margem para interpretações. Apenas duas horas depois, a confederação atualizou o comunicado com uma observação adicional, detalhando que os padrões tradicionais nas cores amarelo e azul serão mantidos.