Brasil lança camisa 2 com marca de Michael Jordan; veja fotos

O uniforme principal, amarelo, será lançado nos próximos dias pela Nike

Uniforme foi apresentado nesta quinta-feira em SP (Divulgação)

Publicado em 12 de março de 2026 às 20h21.

Última atualização em 12 de março de 2026 às 20h25.

A Nike lançou nesta quinta-feira em São Paulo a nova camisa 2 da seleção brasileira que será usada na Copa do Mundo. A peça é feita em parceria com a marca Jordan, do ex-jogador de basquete Michael Jordan.

É a primeira vez que uma seleção nacional será vestida pela Air Jordan – o PSG tem parceria desde 2018. A estreia da camisa será no amistoso contra a França, no dia 26, nos EUA.

'Predadores brasileiros'

De acordo com a fornecedora do material esportivo, o uniforme é produzido com resíduos têxteis e foi projetado para permitir maior circulação de ar entre a pele e o tecido. O design, segundo a Nike, é inspirado em "animais predadores brasileiros".

A camisa com a marca Jordan causou controvérsia no ano passado pois um modelo vazado tinha a cor vermelha. A reação de torcedores levou a CBF a vetar a produção.

O uniforme principal, amarelo, será lançado nos próximos dias pela empresa e deve estrear no amistoso contra a Croácia, no dia 31.

CBF nega camisa vermelha na Seleção

O tema ganhou força após o portal especializado Footy Headlines divulgar imagens de um suposto novo uniforme para a Copa do Mundo de 2026. A versão causou surpresa ao apresentar a cor vermelha no lugar do tradicional azul — o que gerou especulações e forte repercussão entre torcedores nas redes sociais.

Inicialmente, a CBF divulgou uma nota alegando que "reafirma o compromisso com o estatuto", o que deixou margem para interpretações. Apenas duas horas depois, a confederação atualizou o comunicado com uma observação adicional, detalhando que os padrões tradicionais nas cores amarelo e azul serão mantidos.

