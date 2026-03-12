O uniforme principal, amarelo, será lançado nos próximos dias pela empresa e deve estrear no amistoso contra a Croácia, no dia 31.

CBF nega camisa vermelha na Seleção

O tema ganhou força após o portal especializado Footy Headlines divulgar imagens de um suposto novo uniforme para a Copa do Mundo de 2026. A versão causou surpresa ao apresentar a cor vermelha no lugar do tradicional azul — o que gerou especulações e forte repercussão entre torcedores nas redes sociais.

Inicialmente, a CBF divulgou uma nota alegando que "reafirma o compromisso com o estatuto", o que deixou margem para interpretações. Apenas duas horas depois, a confederação atualizou o comunicado com uma observação adicional, detalhando que os padrões tradicionais nas cores amarelo e azul serão mantidos.