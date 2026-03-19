Muito além da bola: o plano do RH na Adidas para converter a Copa do Mundo em alta performance

A contagem regressiva para a Copa do Mundo da FIFA 2026 já começou nos bastidores da adidas Brasil.

Para a gigante alemã, o torneio não representa apenas um pico de vendas ou uma vitrine para a “Trionda”, a 15ª bola oficial produzida pela marca, mas o ápice de um ciclo cultural de quatro anos que mobiliza cada camada da organização.

Sob o comando de Silene Rodrigues, CHRO da adidas Brasil, o RH assume o papel de técnico estratégico, transformando o ativo global em uma ferramenta de engajamento que começa muito antes do apito inicial e se estende bem depois do fim da competição.

Mais do que um evento esportivo, a Copa se torna um marco de propósito: reforçar a ideia de que o esporte pode transformar vidas, inclusive dentro da própria empresa.

A bola oficial como epicentro de orgulho e pertencimento

Para os colaboradores da adidas, a Copa do Mundo não é apenas um evento externo assistido pela televisão, mas um processo vivo do qual eles são protagonistas.

A companhia utiliza sua trajetória histórica como patrocinadora da Copa desde 1970 para fortalecer o DNA interno, conectando resultados de negócio a uma narrativa de pertencimento.

O time de RH inicia, com cerca de um ano de antecedência, um calendário robusto de ações internas que permitem aos funcionários vivenciar a energia do Mundial antes mesmo do consumidor final.

Silene explica que isso ajuda os colaboradores a se sentirem parte de um time maior, reforçando valores como trabalho em equipe, diversidade e busca por alta performance.

“Os colaboradores têm a oportunidade de vivenciar o auge do universo do futebol sob uma perspectiva única, participando de todo o planejamento e da execução do ciclo da Copa do Mundo, ressaltando que tudo é parte de um processo que começa muito antes de a bola rolar em campo.”

Preparação tática para pressão e visibilidade global

Um evento de grande magnitude traz consigo uma pressão proporcional à sua visibilidade. O desafio do RH adidas Brasil é garantir que áreas que não lidam diretamente com o produto, como financeiro, logística ou jurídico, compreendam seu papel crucial nesse ecossistema global. A preparação não é pontual, mas um esforço contínuo que teve início logo após o encerramento da Copa de 2022.

O foco é oferecer condições para que o alto desempenho seja sustentável, com programas de capacitação, fortalecimento da liderança e iniciativas que promovem bem‑estar e colaboração.

A ideia é que, quando o torneio começar, a organização esteja operando em total harmonia, com cada colaborador entendendo como sua contribuição impacta a experiência do consumidor em um cenário em que bilhões de pessoas acompanham cada detalhe do espetáculo.

“Isso significa trabalhar continuamente para que todas as áreas, inclusive aquelas que não estão diretamente ligadas ao produto, compreendam seu impacto dentro desse grande ecossistema. Cada função contribui de alguma forma para que a marca entregue uma experiência consistente e de excelência.”

Cultura do esporte como diferencial de atração e retenção

No mercado brasileiro de talentos, cada vez mais competitivo, a adidas Brasil utiliza o conceito de “Teamplay” como um ativo estratégico de employer branding. A colaboração em rede é o pilar que sustenta desde o desenvolvimento de campanhas até o suporte de backoffice, traduzindo valores esportivos em práticas de gestão.

Eventos exclusivos, encontros com atletas e dinâmicas de equipe inspiradas no ritmo do esporte geram impacto direto na percepção de culturase por parte dos profissionais. Silene reforça que a empresa busca pessoas que se identifiquem com essa mentalidade de equipe e que vejam na adidas a oportunidade de atuar em projetos de escala global.

“Vivenciamos a cultura do esporte no cotidiano da companhia. Utilizamos referências e analogias do universo esportivo para inspirar nosso ritmo de trabalho, decisões e dinâmicas de equipe, incorporando o esporte em diferentes atividades internas.”

Performance sustentável e bem‑estar via escuta ativa

Manter alta performance sem comprometer saúde mental e engajamento é uma das prioridades na gestão de Silene Rodrigues.

Na adidas Brasil, isso é feito por meio de um plano estruturado de escuta ativa e pesquisas de clima organizacional, que cruzam indicadores de produtividade com percepções sobre liderança, bem‑estar e saúde organizacional.

Esse diálogo constante permite ao RH identificar gargalos de forma ágil e ajustar a estratégia em tempo real, garantindo que a busca por resultados caminhe lado a lado com o cuidado com as pessoas. A utilização de ferramentas de escuta ativa ajuda a construir uma cultura de alta performance sustentável, em que cada colaborador se sente ouvido e capaz de contribuir para mudanças reais na empresa.

Prepare seu time para jogar na elite do mercado

Assim como a adidas transforma eventos globais em cultura de alta performance, sua empresa pode elevar o padrão dos seus talentos com programas desenhados sob medida.

Da inteligência artificial à liderança estratégica, a Saint Paul In Company cria jornadas de aprendizagem com aplicação imediata no seu negócio.

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