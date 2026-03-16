Resultado do jogo Santos x Corinthians ontem; veja os destaques

Em clássico eletrizante no primeiro tempo e morno no segundo, Santos e Corinthians empataram ontem por 1 a 1, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Timão na primeira metade da tabela, enquanto o Peixe segue mais próximo da zona de perigo.

Como foi o jogo entre Santos x Corinthians pelo Brasileirão

O Peixe começou a partida animado e quase marcou logo no início, quando Christian Oliva arriscou de fora da área e mandou ao lado do gol de Hugo Souza. O time da casa ainda levou perigo com Neymar em cobrança de falta e com Barreal, mas quem foi mais eficiente foi o Corinthians. Em contra-ataque rápido, Kaio César lançou Memphis Depay, que avançou, passou entre os marcadores e bateu no canto para abrir o placar aos 17 minutos.

O empate veio pouco depois, aos 21. Gabriel Paulista errou na saída de bola e tocou em cima de Neymar. O camisa 10 não chegou a dominar, mas a sobra ficou com Gabigol, que arrancou em direção ao gol e finalizou na saída de Hugo Souza para deixar tudo igual. Depois do empate, o Corinthians voltou a levar perigo e teve as chances mais claras do restante do primeiro tempo.

Na reta final da primeira etapa, Gabriel Brazão apareceu como um dos destaques do Santos. Primeiro, defendeu um cabeceio de Gustavo Henrique aos 35 minutos. Depois, aos 41, fez grande defesa em chute de Kaio César, evitando a virada corintiana antes do intervalo.

O segundo tempo teve bem menos intensidade. As equipes criaram pouco, o jogo ficou mais travado e os goleiros trabalharam pouco durante boa parte da etapa final. Já aos 36 minutos, o Santos ainda conseguiu uma chegada com Barreal, que cruzou para Neymar cabecear para fora. Nos minutos finais, Luan Peres foi expulso após receber dois cartões amarelos seguidos, e o Santos terminou pressionado. Memphis ainda teve uma cobrança de falta para tentar a vitória, mas não aproveitou. Final, 1 a 1.

Como foi a atuação de Neymar contra o Corinthians

Neymar ficou em campo durante os 90 minutos, mas teve atuação discreta. O camisa 10 não fez grande partida, apesar de ter participado do gol de empate do Santos. No primeiro tempo, ele apareceu em cobrança de falta e também esteve no lance que originou o gol de Gabigol, ainda que sem domínio da bola antes da finalização do companheiro.

Entre os lances de maior perigo, o camisa 10 participou de um início mais ativo do Peixe e voltou a aparecer no segundo tempo aos 36 minutos, quando recebeu cruzamento após lançamento de Barreal e cabeceou para fora. Fora isso, teve dificuldade para sustentar protagonismo no clássico e não conseguiu comandar ofensivamente o time ao longo da partida.

Classificação de Santos e Corinthians após o clássico

Com o empate, o Corinthians chegou aos 8 pontos e ficou na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Santos foi a 6 pontos e terminou a rodada na 13ª posição.