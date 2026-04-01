Fluminense x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

O Fluminense recebe o Corinthians nesta quarta-feira, 1º de abril, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

A equipe carioca ocupa a 4ª colocação com 16 pontos em oito partidas, enquanto o Timão segue na 11ª posição, com 10 pontos, e tenta somar pontos fora de casa para se aproximar da parte de cima da tabela.

Como chega o Fluminense para o confronto

O Tricolor de Luis Zubeldía vem em bom momento, com três vitórias nas últimas quatro partidas. A equipe aparece em 3º lugar, a apenas três pontos do líder Palmeiras. A equipe segue invicto como mandante na temporada e aposta no fator Maracanã para somar mais três pontos e seguir firme na disputa pelo título.

Como baixas, o time não contará com os lesionados Nonato, Matheus Reis e Bernal. Canobbio também deve ser poupado após servir o Uruguai na Data Fifa.

Como chega o Corinthians para o confronto

O Timão chega a sete jogos consecutivos sem vitórias. A equipe vem de empate por 1 a 1 com o Flamengo na última rodada, desperdiçando a chance de encerrar o jejum mesmo com superioridade numérica durante quase todo o segundo tempo.

O técnico Dorival Júnior sofre pressão no Parque São Jorge e tenta apresentar resultados depois do período de treinos durante a Data Fifa. O objetivo é estabilizar o desempenho e garantir vaga no G-5 do Brasileirão.

Hugo Souza e André Carrillo são baixas por estarem servindo suas seleções nacionais. Gui Negão, Memphis e Hugo desfalcam por lesão, enquanto Raniele cumpre suspensão. No ataque, Kaio César é dúvida, enquanto Jesse Lingard pode estrear já que está no BID.

Onde assistir Fluminense x Corinthians ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video. O duelo acontece nesta quarta-feira, 1º, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, John Kennedy e Serna.

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)

Felipe Longo; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André, Matheus Pereira, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto.