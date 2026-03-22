Em jogo de golaços e polêmicas, Corinthians e Flamengo empatam na Arena

Corinthians e Flamengo empataram por 1 a 1 neste domingo, 22 de março de 2026, na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado levou a equipe carioca aos 14 pontos, na quarta colocação, enquanto os donos da casa foram a 10 e terminaram a rodada no meio da tabela.

Como foi Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão

O Rubro-negro começou melhor e aproveitou um erro do Corinthians para abrir o placar. Logo aos 3 minutos, Hugo Souza saiu jogando mal, Jorginho recuperou a bola na intermediária e acionou Pedro. O centroavante serviu Lucas Paquetá, que infiltrou e finalizou com categoria para abrir o placar na Neo Química Arena.

O Timão reagiu e chegou ao empate aos 19 minutos em uma jogada bem construída. Memphis achou Matheus Bidu com passe de trivela, o lateral avançou e cruzou rasteiro para Yuri Alberto aparecer livre na pequena área e completar para o gol. Logo após a jogada do empate, o Camisa 10 do Corinthians deixou o gramado. O atacante sentiu dores na coxa direita e foi substituído por Rodrigo Garro. A saída do camisa 10 mudou a dinâmica ofensiva da equipe paulista, que perdeu criatividade ao longo da partida.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Flamengo quase retomou a vantagem em um dos lances mais bonitos da noite. Danilo cruzou para Arrascaeta, que emendou um voleio dentro da área. A finalização tinha direção do ângulo, mas Hugo Souza se recuperou da falha no primeiro gol e fez uma defesa milagrosa.

A principal polêmica da segunda etapa aconteceu aos 7 minutos. Evertton Araújo, volante do Flamengo, recebeu cartão vermelho direto após atingir Breno Bidon com o pé alto. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima revisou o lance no VAR, mas manteve a expulsão, decisão que gerou reclamação do lado Rubro-negro.

Mais tarde, aos 23 minutos do segundo tempo, o Corinthians pediu pênalti em jogada com André e Ayrton Lucas. Os corintianos reclamaram de um toque por baixo dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir, e o VAR não recomendou revisão.

O Timão tentou transformar a posse em pressão, mas encontrou um Flamengo mais postado após as substituições. O time paulista rondou mais a área e teve sua melhor chance da virada no fim da segunda etapa. Aos 49 minutos, Yuri Alberto tentou uma finalização acrobática já dentro da área, e Rossi fez grande defesa para evitar a virada. Final, 1 a 1.

Situação de Corinthians e Flamengo no Brasileirão

O empate mantém o Flamengo na parte de cima da tabela, agora com 14 pontos e na quarta colocação. O Corinthians chega a 10 pontos e fecha a rodada em 11º colocado.