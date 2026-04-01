Bahia x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações

O Bahia recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira, 1º de abril, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O Rubro-negro paranaense figura na vice-liderança do Brasileirão, com 16 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras. O Tricolor Baiano, por sua vez, tem 14 pontos e está no G-5 da competição.

Como chega o Bahia

Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o Esquadrão de Aço faz início de campanha sólido. Com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o clube baiano busca se consolidar entre os líderes e entrar na zona de acesso à Copa Libertadores. O Bahia contará com o retorno do capitão Éverton Ribeiro, que estava fora por lesão posterior na coxa direita. Os retornos de Dell e Acevedo, após cumprirem suspensão, também dão fôlego extra ao meio-campo e à defesa.

Por outro lado, o goleiro titular Ronaldo e o atacante Willian José são desfalques confirmados. O zagueiro Kanu e o meia Ruan Pablo também não devem estar à disposição de Ceni para a partida.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico-PR vive ótima fase, ocupando a vice-liderança com 16 pontos. O Furacão chega embalado por sequência positiva e conta com o retorno do zagueiro Terán para reforçar o sistema defensivo. Setor que vai precisar suprir a ausência do zagueiro Arthur Dias, suspenso. O atacante Kevin Viveros tem sido uma das peças mais perigosas da equipe na temporada, com capacidade de infiltração e finalização rápida.

Onde assistir Bahia x Athletico-PR ao vivo pelo Brasileirão

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. O duelo está marcado para hoje, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Prováveis escalações

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

João Paulo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Kike Olivera, Everaldo e Erick Pulga.

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez, Aguirre, Terán e Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson e Dudu; Mendoza, Viveros e Julimar.