Jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira, 11: horários e onde assistir

A Copa do Brasil segue nesta quarta-feira, 11, com mais partidas da terceira fase da competição. Os 11 confrontos são disputados em formato eliminatório e valem vaga na sequência do mata-mata do torneio nacional. A terceira fase reúne equipes de diferentes divisões do futebol brasileiro. Os clubes da Série A só passam a disputar o torneio a partir da quinta fase.

Copa do Brasil hoje

19h

Confiança x Tombense

19h30

Manauara x Fortaleza (Amazon Prime)

Volta Redonda x América-RN

Goiás x Fluminense-PI

Maringá x Uberlândia

Athletic x Ypiranga-RS

20h

Santa Catarina x Jacuipense

21h30

Manaus x Londrina

Paysandu x Portuguesa-RJ (Amazon Prime)

Veja quando serão os outros jogos

Confrontos do dia 12/03

18h

Madureira x Águia

19h

Vila Nova x Operário-MS (SporTV, Premiere e ge TV)

19h30

Operário-MT x Capital-TO

Maranhão x Ceará (Amazon Prime)

Sousa x CRB

20h

Amazonas x Figueirense

20h30

Mixto x Novorizontino

21h30

Barra-SC x América-MG (SporTV e Premiere)

Sport x Anápolis (Amazon Prime)

Tuna Luso x Juventude