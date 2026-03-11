Esporte

Jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira, 11: horários e onde assistir

Terceira fase da competição reúne partidas decisivas nesta quarta-feira; confrontos são em jogo único e podem ir para os pênaltis em caso de empate

Copa do Brasil: Terceira Fase segue nessa quarta-feira, 11 (CBF/Divulgação)

Renan Rodrigues
Freelancer

Publicado em 11 de março de 2026 às 06h39.

A Copa do Brasil segue nesta quarta-feira, 11, com mais partidas da terceira fase da competição. Os 11 confrontos são disputados em formato eliminatório e valem vaga na sequência do mata-mata do torneio nacional. A terceira fase reúne equipes de diferentes divisões do futebol brasileiro. Os clubes da Série A só passam a disputar o torneio a partir da quinta fase.

Copa do Brasil hoje

19h
Confiança x Tombense

19h30
Manauara x Fortaleza (Amazon Prime)
Volta Redonda x América-RN
Goiás x Fluminense-PI
Maringá x Uberlândia
Athletic x Ypiranga-RS

20h
Santa Catarina x Jacuipense

21h30
Manaus x Londrina
Paysandu x Portuguesa-RJ (Amazon Prime)

Veja quando serão os outros jogos

Confrontos do dia 12/03

18h
Madureira x Águia

19h
Vila Nova x Operário-MS (SporTV, Premiere e ge TV)

19h30
Operário-MT x Capital-TO
Maranhão x Ceará (Amazon Prime)
Sousa x CRB

20h
Amazonas x Figueirense

20h30
Mixto x Novorizontino

21h30
Barra-SC x América-MG (SporTV e Premiere)
Sport x Anápolis (Amazon Prime)
Tuna Luso x Juventude

