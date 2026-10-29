Convocação da Seleção Brasileira: veja lista de Ancelotti para amistosos de novembro

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quinta, 29, a última convocação da Seleção Brasileira em 2026. A lista, divulgada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, traz muitas novidades, com destaque para oportunidades a atletas que atuam no futebol brasileiro e para a baixa média de idade dos jogadores chamados.

Os convocados defenderão o Brasil nos amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.

Quem são os convocados da Seleção Brasileira?

Confira a lista de jogadores chamados por Carlo Ancelotti para os amistosos de novembro:

Goleiros:

Bento (Al-Nassr)

Lucas Perri (Torino)

Pedro Morisco (Coritiba)

Defensores:

Arthur Dias (Athletico-PR)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Jair Cunha (Nottingham Forest)

Jonathan Jesus (Cruzeiro)

Vanderson (Monaco)

Vitor Reis (Manchester City)

Wesley (Roma)

Meio-campistas:

André Luiz (Corinthians)

Andrey Santos (Manchester United)

Bruno Guimarães (Arsenal)

Danilo (Botafogo)

Gabriel Bontempo (Santos)

João Gomes (Aston Villa)

Marlon Gomes ( Shakhtar )

Atacantes:

Alisson Santana ( Shakhtar)

Alan (Manchester City)

Endrick (Real Madrid)

Estêvão (Chelsea)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Os amistosos de novembro serão os últimos compromissos do Brasil em 2026. As partidas também darão sequência ao trabalho de Ancelotti na preparação da equipe para o próximo ciclo de competições internacionais.

Confira a agenda da Seleção: