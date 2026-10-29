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Convocação da Seleção Brasileira: veja lista de Ancelotti para amistosos de novembro

Técnico anunciou nesta quinta, 29, os jogadores chamados para os amistosos contra Japão e Singapura; confira os nomes

Carlo Ancelotti: treinador definiu os convocados para a Data Fifa de novembro (Rafael Ribeiro/CBF)

Carlo Ancelotti: treinador definiu os convocados para a Data Fifa de novembro (Rafael Ribeiro/CBF)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15h15.

Última atualização em 29 de outubro de 2026 às 15h27.

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O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quinta, 29, a última convocação da Seleção Brasileira em 2026. A lista, divulgada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, traz muitas novidades, com destaque para oportunidades a atletas que atuam no futebol brasileiro e para a baixa média de idade dos jogadores chamados.

Os convocados defenderão o Brasil nos amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.

Quem são os convocados da Seleção Brasileira?

Confira a lista de jogadores chamados por Carlo Ancelotti para os amistosos de novembro:

Goleiros:

  • Bento (Al-Nassr)
  • Lucas Perri (Torino)
  • Pedro Morisco (Coritiba)

Defensores:

  • Arthur Dias (Athletico-PR)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Jair Cunha (Nottingham Forest)
  • Jonathan Jesus (Cruzeiro)
  • Vanderson (Monaco)
  • Vitor Reis (Manchester City)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas:

  • André Luiz (Corinthians)
  • Andrey Santos (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Arsenal)
  • Danilo (Botafogo)
  • Gabriel Bontempo (Santos)
  • João Gomes (Aston Villa)
  • Marlon Gomes (Shakhtar)

Atacantes:

  • Alisson Santana (Shakhtar)
  • Alan (Manchester City)
  • Endrick (Real Madrid)
  • Estêvão (Chelsea)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinícius Júnior (Real Madrid)

Os amistosos de novembro serão os últimos compromissos do Brasil em 2026. As partidas também darão sequência ao trabalho de Ancelotti na preparação da equipe para o próximo ciclo de competições internacionais.

Confira a agenda da Seleção:

  • Japão x Brasil: sábado, 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília).
  • Singapura x Brasil: terça-feira, 17 de novembro, às 7h (horário de Brasília).
Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de FutebolFutebolCBF

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