Convocação da Seleção Brasileira: veja lista de Ancelotti para amistosos de novembro

Carlo Ancelotti: treinador definiu os convocados para a Data Fifa de novembro (Rafael Ribeiro/CBF)
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Publicado em 29 de outubro de 2026 às 15h15.
Última atualização em 29 de outubro de 2026 às 15h27.
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quinta, 29, a última convocação da Seleção Brasileira em 2026. A lista, divulgada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, traz muitas novidades, com destaque para oportunidades a atletas que atuam no futebol brasileiro e para a baixa média de idade dos jogadores chamados.
Os convocados defenderão o Brasil nos amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.
Confira a lista de jogadores chamados por Carlo Ancelotti para os amistosos de novembro:
Os amistosos de novembro serão os últimos compromissos do Brasil em 2026. As partidas também darão sequência ao trabalho de Ancelotti na preparação da equipe para o próximo ciclo de competições internacionais.