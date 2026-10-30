Corinthians pode sair da zona de rebaixamento hoje? Veja cenário

O Corinthians enfrenta o Mirassol nesta sexta-feira, 30, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Clarence Seedorf ocupa a 18ª colocação, com 33 pontos, e entra em campo às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada.

Mesmo se o Corinthians vencer o duelo desta noite não poderá deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, 30, mesmo que vença o Mirassol

O resultado do Grêmio diante do Athletico-PR já definiu o cenário para o time alvinegro. Com a vitória, o clube gaúcho chegou a 37 pontos e tirou do Corinthians a possibilidade de alcançar a 16ª posição nesta rodada.

Assim, mesmo com os três pontos, o Timão poderá chegar a 36 e subir apenas para o 17º lugar, ultrapassando o Internacional, que soma 35 pontos. O Mirassol, adversário desta sexta-feira, é justamente o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 37 pontos.

O que o Corinthians precisa para sair do Z-4?

Para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão, o Corinthians terá de buscar pontos nas próximas rodadas e torcer por tropeços dos concorrentes diretos. A vitória sobre o Mirassol é importante para reduzir a distância em relação às equipes que estão fora do Z-4, mas não será suficiente para tirar o clube da zona da degola nesta rodada.

O confronto também tem peso na disputa contra o rebaixamento porque coloca frente a frente o 18º colocado e o primeiro time fora do Z-4. Uma vitória corintiana diminuiria a diferença para o Mirassol de quatro para apenas um ponto.

Onde assistir a Corinthians x Mirassol ao vivo?

A partida entre Corinthians e Mirassol será disputada nesta sexta-feira, 30, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).