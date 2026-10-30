Seis anos de Abel Ferreira no Palmeiras: veja títulos e momentos marcantes do técnico

Abel Ferreira completa seis anos no Palmeiras nesta sexta-feira, 30. Anunciado pelo clube em 30 de outubro de 2020, o treinador português construiu a trajetória mais vitoriosa da história alviverde. Ao todo, são 11 títulos, marca que o colocou isoladamente no topo do ranking de técnicos com mais conquistas pelo clube.

Nesse período, Abel conquistou duas edições da Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de títulos estaduais e continentais. A passagem também é marcada por decisões importantes, viradas históricas e recordes individuais.

A seguir, a EXAME reúne os principais títulos e momentos da trajetória do treinador no Palmeiras.

Quais títulos Abel Ferreira conquistou pelo Palmeiras?

1. Libertadores de 2020: Abel conquistou seu primeiro título pelo Palmeiras em janeiro de 2021, quando o time venceu o Santos por 1 a 0, no Maracanã. O gol de Breno Lopes saiu nos acréscimos do segundo tempo.

2. Copa do Brasil de 2020: ainda no início de sua trajetória, o treinador também levou o Palmeiras ao título da competição. A equipe venceu o Grêmio por 1 a 0 no jogo de ida e por 2 a 0 na volta da decisão.

3. Libertadores de 2021: o Palmeiras conquistou o bicampeonato consecutivo ao vencer o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu. Deyverson marcou o gol do título na prorrogação.

4. Recopa Sul-Americana de 2022: o Verdão superou o Athletico-PR na decisão. Depois do empate por 2 a 2 na ida, venceu por 2 a 0 no Allianz Parque.

5. Campeonato Paulista de 2022: o Palmeiras reverteu a derrota por 3 a 1 para o São Paulo no primeiro jogo e venceu por 4 a 0 na volta, conquistando o estadual.

6. Campeonato Brasileiro de 2022: Abel levou o Palmeiras ao título nacional com três rodadas de antecedência. Foi o primeiro Brasileirão do treinador pelo clube.

7. Supercopa do Brasil de 2023: o Palmeiras venceu o Flamengo por 4 a 3, em Brasília, em uma decisão marcada por alternância no placar.

8. Campeonato Paulista de 2023: o time alviverde voltou a conquistar o estadual após superar novamente o Água Santa na final, com vitória por 4 a 0 no jogo de volta.

9. Campeonato Brasileiro de 2023: o Palmeiras conquistou o bicampeonato consecutivo da competição. A equipe terminou a edição com 70 pontos, dois a mais que o vice-líder Grêmio.

10. Campeonato Paulista de 2024: o clube chegou ao tricampeonato estadual consecutivo sob o comando de Abel, após vencer o Santos por 2 a 0 na decisão, revertendo a derrota por 1 a 0 na ida.

11. Campeonato Paulista de 2026: o Palmeiras conquistou mais um estadual, desta vez diante do Novorizontino. Com a taça, Abel chegou a 11 títulos e ultrapassou Oswaldo Brandão, tornando-se o técnico mais vitorioso da história do clube.

Momentos marcantes de Abel Ferreira no Palmeiras

Além das conquistas, alguns episódios ajudam a dimensionar a trajetória do português no clube:

A primeira Libertadores: a conquista de 2020, com o gol de Breno Lopes nos minutos finais contra o Santos, marcou o início da sequência de títulos de Abel no Palmeiras.

O bicampeonato continental: em 2021, o treinador levou o Verdão a mais uma final de Libertadores e venceu o Flamengo na prorrogação. O clube se tornou bicampeão consecutivo do torneio.

A temporada de três títulos: em 2022, Abel conquistou o Campeonato Paulista, a Recopa Sul-Americana e o Brasileirão. Foi o primeiro treinador do Palmeiras neste século a levantar três troféus na mesma temporada.

O tricampeonato brasileiro: em 2023, o Palmeiras conquistou o segundo Brasileirão consecutivo sob o comando do português, após uma arrancada na reta final da competição.

A sequência de três Paulistas: entre 2022 e 2024, Abel levou o clube ao tricampeonato estadual consecutivo. Em 2026, voltou a conquistar a competição.

O recorde de títulos: em março de 2026, ao vencer o Paulista, Abel chegou a 11 taças e ultrapassou Oswaldo Brandão, tornando-se o treinador com mais títulos na história do Palmeiras.

A quarta final de Libertadores: em 2026, o português levou o Palmeiras a mais uma decisão continental. O clube enfrenta o Estudiantes, da Argentina, em 28 de novembro, em busca de seu terceiro título da competição sob o comando do treinador.

Qual é o retrospecto de Abel Ferreira no Palmeiras?

De acordo com os números divulgados pelo clube, Abel soma 412 partidas como treinador do Palmeiras, com 243 vitórias, 93 empates e 76 derrotas. O português também é o técnico mais longevo da história alviverde em uma única passagem e o único a conquistar pelo menos um título estadual, nacional e internacional pelo clube.

O contrato do treinador está previsto até dezembro de 2027. Na reta final de 2026, Abel ainda disputa o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores, com a possibilidade de ampliar sua coleção de títulos.