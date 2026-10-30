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Seis anos de Abel Ferreira no Palmeiras: veja títulos e momentos marcantes do técnico

Português completa mais um ano no comando do Verdão como treinador mais vitorioso da história do clube e acumula conquistas nacionais e internacionais

Abel Ferreira: treinador português completa seis anos no Palmeiras

Abel Ferreira: treinador português completa seis anos no Palmeiras

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18h30.

Última atualização em 30 de outubro de 2026 às 18h36.

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Abel Ferreira completa seis anos no Palmeiras nesta sexta-feira, 30. Anunciado pelo clube em 30 de outubro de 2020, o treinador português construiu a trajetória mais vitoriosa da história alviverde. Ao todo, são 11 títulos, marca que o colocou isoladamente no topo do ranking de técnicos com mais conquistas pelo clube.

Nesse período, Abel conquistou duas edições da Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de títulos estaduais e continentais. A passagem também é marcada por decisões importantes, viradas históricas e recordes individuais.

A seguir, a EXAME reúne os principais títulos e momentos da trajetória do treinador no Palmeiras.

Quais títulos Abel Ferreira conquistou pelo Palmeiras?

1. Libertadores de 2020: Abel conquistou seu primeiro título pelo Palmeiras em janeiro de 2021, quando o time venceu o Santos por 1 a 0, no Maracanã. O gol de Breno Lopes saiu nos acréscimos do segundo tempo.

2. Copa do Brasil de 2020: ainda no início de sua trajetória, o treinador também levou o Palmeiras ao título da competição. A equipe venceu o Grêmio por 1 a 0 no jogo de ida e por 2 a 0 na volta da decisão.

3. Libertadores de 2021: o Palmeiras conquistou o bicampeonato consecutivo ao vencer o Flamengo por 2 a 1, em Montevidéu. Deyverson marcou o gol do título na prorrogação.

4. Recopa Sul-Americana de 2022: o Verdão superou o Athletico-PR na decisão. Depois do empate por 2 a 2 na ida, venceu por 2 a 0 no Allianz Parque.

5. Campeonato Paulista de 2022: o Palmeiras reverteu a derrota por 3 a 1 para o São Paulo no primeiro jogo e venceu por 4 a 0 na volta, conquistando o estadual.

6. Campeonato Brasileiro de 2022: Abel levou o Palmeiras ao título nacional com três rodadas de antecedência. Foi o primeiro Brasileirão do treinador pelo clube.

7. Supercopa do Brasil de 2023: o Palmeiras venceu o Flamengo por 4 a 3, em Brasília, em uma decisão marcada por alternância no placar.

8. Campeonato Paulista de 2023: o time alviverde voltou a conquistar o estadual após superar novamente o Água Santa na final, com vitória por 4 a 0 no jogo de volta.

9. Campeonato Brasileiro de 2023: o Palmeiras conquistou o bicampeonato consecutivo da competição. A equipe terminou a edição com 70 pontos, dois a mais que o vice-líder Grêmio.

10. Campeonato Paulista de 2024: o clube chegou ao tricampeonato estadual consecutivo sob o comando de Abel, após vencer o Santos por 2 a 0 na decisão, revertendo a derrota por 1 a 0 na ida.

11. Campeonato Paulista de 2026: o Palmeiras conquistou mais um estadual, desta vez diante do Novorizontino. Com a taça, Abel chegou a 11 títulos e ultrapassou Oswaldo Brandão, tornando-se o técnico mais vitorioso da história do clube.

Momentos marcantes de Abel Ferreira no Palmeiras

Além das conquistas, alguns episódios ajudam a dimensionar a trajetória do português no clube:

  • A primeira Libertadores: a conquista de 2020, com o gol de Breno Lopes nos minutos finais contra o Santos, marcou o início da sequência de títulos de Abel no Palmeiras.
  • O bicampeonato continental: em 2021, o treinador levou o Verdão a mais uma final de Libertadores e venceu o Flamengo na prorrogação. O clube se tornou bicampeão consecutivo do torneio.
  • A temporada de três títulos: em 2022, Abel conquistou o Campeonato Paulista, a Recopa Sul-Americana e o Brasileirão. Foi o primeiro treinador do Palmeiras neste século a levantar três troféus na mesma temporada.
  • O tricampeonato brasileiro: em 2023, o Palmeiras conquistou o segundo Brasileirão consecutivo sob o comando do português, após uma arrancada na reta final da competição.
  • A sequência de três Paulistas: entre 2022 e 2024, Abel levou o clube ao tricampeonato estadual consecutivo. Em 2026, voltou a conquistar a competição.
  • O recorde de títulos: em março de 2026, ao vencer o Paulista, Abel chegou a 11 taças e ultrapassou Oswaldo Brandão, tornando-se o treinador com mais títulos na história do Palmeiras.
  • A quarta final de Libertadores: em 2026, o português levou o Palmeiras a mais uma decisão continental. O clube enfrenta o Estudiantes, da Argentina, em 28 de novembro, em busca de seu terceiro título da competição sob o comando do treinador.

Qual é o retrospecto de Abel Ferreira no Palmeiras?

De acordo com os números divulgados pelo clube, Abel soma 412 partidas como treinador do Palmeiras, com 243 vitórias, 93 empates e 76 derrotas. O português também é o técnico mais longevo da história alviverde em uma única passagem e o único a conquistar pelo menos um título estadual, nacional e internacional pelo clube.

O contrato do treinador está previsto até dezembro de 2027. Na reta final de 2026, Abel ainda disputa o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores, com a possibilidade de ampliar sua coleção de títulos.

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