Flamengo pode levar prêmio milionário se vencer Mundial

PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida acontece no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. O vencedor da partida final leva o prêmio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,45 milhões, na cotação atual).

O Paris Saint-Germain avançou à decisão como campeão da Liga dos Campeões, enquanto o Flamengo garantiu sua vaga ao ganhar a Libertadores da América e superar dois adversários no caminho, o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito.

Quem vencer a Copa Intercontinental leva um total de US$ 5 milhões (cerca de R$ 27,2 milhões) acumulados ao longo de toda a competição.

Já o prêmio total para o vice-colocado é um pouco menor: são US$ 4 milhões, ou R$ 21,8 milhões.

O rubro-negro garantiu R$ 5,45 milhões pela participação no campeonato, depois outros R$ 5,45 milhões com a vitória sobre o mexicano Cruz Azul na primeira fase, e mais R$ 10,9 milhões ao derrotar o egípcio Pyramids na semifinal.

O PSG, por ser o representante da Europa, já entrou direto na final da Copa Intercontinental. Assim, já começou o torneio com a premiação correspondente ao montante acumulado pelo Flamengo nas fases anteriores.

Onde assistir PSG x Flamengo?