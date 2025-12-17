Esporte

Flamengo pode levar prêmio milionário se vencer Mundial

Confira quanto o Flamengo já acumulou durante a Copa Intercontinental

Flamengo: clube carioca enfrenta hoje o PSG pela Copa Intercontinental (Paula Reis/CRF/Twitter/Reprodução)

Flamengo: clube carioca enfrenta hoje o PSG pela Copa Intercontinental (Paula Reis/CRF/Twitter/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 14h14.

Tudo sobreFlamengo
Saiba mais

PSG e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Intercontinental 2025 nesta quarta-feira, 17. A partida acontece no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. O vencedor da partida final leva o prêmio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,45 milhões, na cotação atual). 

O Paris Saint-Germain avançou à decisão como campeão da Liga dos Campeões, enquanto o Flamengo garantiu sua vaga ao ganhar a Libertadores da América e superar dois adversários no caminho, o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito.

Quem vencer a Copa Intercontinental leva um total de US$ 5 milhões (cerca de R$ 27,2 milhões) acumulados ao longo de toda a competição. 

Já o prêmio total para o vice-colocado é um pouco menor: são US$ 4 milhões, ou R$ 21,8 milhões.

O rubro-negro garantiu R$ 5,45 milhões pela participação no campeonato, depois outros R$ 5,45 milhões com a vitória sobre o mexicano Cruz Azul na primeira fase, e mais R$ 10,9 milhões ao derrotar o egípcio Pyramids na semifinal. 

O PSG, por ser o representante da Europa, já entrou direto na final da Copa Intercontinental. Assim, já começou o torneio com a premiação correspondente ao montante acumulado pelo Flamengo nas fases anteriores.

Onde assistir PSG x Flamengo?

  • TV Globo - TV aberta
  • SporTV - TV fechada
  • CazéTV e Ge TV - YouTube

Acompanhe tudo sobre:FutebolFlamengo

Mais de Esporte

Arrascaeta é maior que Zico? O histórico dos artilheiros do Flamengo

Flamengo é o clube mais valioso do Brasil em 2025; veja ranking

Flamengo pode alcançar quase meio bilhão em premiações em 2025

Veja a escalação do Flamengo para hoje

Mais na Exame

Tecnologia

Netflix aposta em videocasts exclusivos para aumentar audiência diurna

Inteligência Artificial

O turbulento 2025 da Meta em IA: desafios internos e o que esperar de 2026

Minhas Finanças

PIS/Pasep 2026 tem calendário definido e regras mais rígidas

Negócios

Intuição que vira estratégia: da pequena sala à atuação global de R$ 1 bi