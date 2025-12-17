Fifa anuncia premiação recorde para Copa do Mundo 2026; veja os valores

Congresso da FIFA realizado em Doha, no Catar, nesta quarta-feira de manhã, anunciou os valores que serão distribuídos às federações participantes da Copa do Mundo de 2026. Cada seleção receberá automaticamente 10,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 57 milhões).

No total, a FIFA vai investir US$ 727 milhões (cerca de R$ 4 bilhões) em premiações, o que representa um aumento de 50% em relação ao valor da Copa de 2022.

O vencedor do torneio receberá um prêmio histórico de 50 milhões de dólares (cerca de R$ 274 milhões), o maior já concedido em toda a história da competição.

Para efeito de comparação, a Argentina ganhou 42 milhões de dólares em 2022, enquanto a França recebeu 38 milhões em 2018.

Veja as premiações para a Copa de 2026

Campeão: US$ 50 milhões

Vice-campeão: US$ 33 milhões

3º lugar: US$ 29 milhões

4º lugar: US$ 27 milhões

5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões

9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões

17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões

33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões

Além disso, cada equipe participante receberá US$ 1,5 milhão para cobrir os custos de preparação.

Quais são os diferenciais desta Copa?

A Copa do Mundo de 2026 será histórica, pois pela primeira vez contará com 48 seleções. O torneio será disputado em três países: Estados Unidos, Canadá e México. A fase inicial terá 12 grupos com quatro times cada, e os dois primeiros de cada grupo se classificarão para o mata-mata, juntamente com os oito melhores terceiros colocados.

Até o momento, 42 seleções já garantiram vaga, enquanto as outras seis serão decididas em março, através de duas repescagens: uma com 16 equipes disputando quatro vagas na Europa, e outra com seis seleções de diferentes continentes brigando por duas vagas.

A competição terá início no dia 11 de junho, com o jogo de abertura entre México e África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México. A final ocorrerá em 19 de julho, no Estádio MetLife, em New Jersey, próximo a Nova York.