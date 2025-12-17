Esporte

Fifa anuncia premiação recorde para Copa do Mundo 2026; veja os valores

Cada seleção receberá automaticamente US$ 10,5 milhões

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 14h39.

Última atualização em 17 de dezembro de 2025 às 14h40.

Congresso da FIFA realizado em Doha, no Catar, nesta quarta-feira de manhã, anunciou os valores que serão distribuídos às federações participantes da Copa do Mundo de 2026. Cada seleção receberá automaticamente 10,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 57 milhões).

No total, a FIFA vai investir US$ 727 milhões (cerca de R$ 4 bilhões) em premiações, o que representa um aumento de 50% em relação ao valor da Copa de 2022.

O vencedor do torneio receberá um prêmio histórico de 50 milhões de dólares (cerca de R$ 274 milhões), o maior já concedido em toda a história da competição.

Para efeito de comparação, a Argentina ganhou 42 milhões de dólares em 2022, enquanto a França recebeu 38 milhões em 2018.

Veja as premiações para a Copa de 2026

  • Campeão: US$ 50 milhões
  • Vice-campeão: US$ 33 milhões
  • 3º lugar: US$ 29 milhões
  • 4º lugar: US$ 27 milhões
  • 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões
  • 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões
  • 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões
  • 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões

Além disso, cada equipe participante receberá US$ 1,5 milhão para cobrir os custos de preparação.

Quais são os diferenciais desta Copa?

A Copa do Mundo de 2026 será histórica, pois pela primeira vez contará com 48 seleções. O torneio será disputado em três países: Estados Unidos, Canadá e México. A fase inicial terá 12 grupos com quatro times cada, e os dois primeiros de cada grupo se classificarão para o mata-mata, juntamente com os oito melhores terceiros colocados.

Até o momento, 42 seleções já garantiram vaga, enquanto as outras seis serão decididas em março, através de duas repescagens: uma com 16 equipes disputando quatro vagas na Europa, e outra com seis seleções de diferentes continentes brigando por duas vagas.

A competição terá início no dia 11 de junho, com o jogo de abertura entre México e África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México. A final ocorrerá em 19 de julho, no Estádio MetLife, em New Jersey, próximo a Nova York.

