Santos x Universidad Central: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana hoje

Lucas Veríssimo: Santos encara o Universidad Central nesta terça-feira, 21 (Raul Baretta/ Santos FC)
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Publicado em 21 de julho de 2026 às 12h39.
O Santos encara o Universidad Central nesta terça-feira, 21, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 21h30, no estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela.
O Santos chega aos playoffs da competição continental após ficar na segunda colocação do Grupo D, onde somou sete pontos, ficando atrás do Recoleta-PAR, com oito. O Peixe já voltou aos gramados após a paralisação no calendário, e o retorno não foi nada bom, com derrota para o Botafogo por 2 a 1, pelo Brasileirão.
Do outro lado, a Universidad Central garantiu vaga na Copa Sul-Americana após terminar a fase de grupos da Libertadores na terceira colocação do Grupo H. No Campeonato Venezuelano, a equipe até avançou para a segunda fase do Torneio Apertura, mas acabou ficando na lanterna do Grupo A. Os venezuelanos não entram em campo em uma partida oficial desde o dia 30 de maio.
O duelo entre Santos e Universidad Central terá transmissão do SBT, da ESPN e do Disney+.
A partida hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).
Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Miguelito, Thaciano e Barreal.
Técnico: Cuca.
Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Adrián Martínez, Williams Velásquez e Daniel Carrillo; Francisco Solé, Alexander González, Yeiber Murillo, Vicente Rodríguez e Samuel Sosa; Juan Camilo Zapata.
Técnico: Daniel Sasso.
O Santos nunca enfrentou o Universidad Central. Porém, o último confronto diante de um time venezuelano não traz boas lembranças para o torcedor santista.
Em 2022, o Peixe encarou o Deportivo Táchira pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time paulista chegou como favorito para o confronto, mas decepcionou dentro de campo.
Após empatar em 1 a 1 no confronto de ida, jogando na Venezuela, o Santos chegou para o duelo decisivo atuando na Vila Belmiro. Mas, após novo empate em 1 a 1, o confronto foi para os pênaltis, e os venezuelanos eliminaram o Peixe ao vencerem por 4 a 2 nas penalidades.