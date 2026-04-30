Red Bull Bragantino x River Plate: que horas e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Bragantino x River Plate: veja onde acontece transmissão da partida (Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de abril de 2026 às 06h04.
Red Bull Bragantino e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira, 30, pela Sul-Americana.
O duelo, em Bragança Paulista, é válido pela fase de grupos. O Red Bull Bragantino ocupa a terceira posição do Grupo H, com três pontos, enquanto o River Plate lidera a chave, com quatro.
A equipe brasileira vem de vitória sobre o Blooming por 3 a 2. Já o time argentino chega pressionado após derrota no clássico contra o Boca Juniors.
A partida acontece às 21h30, do horário de Brasília, nesta quinta-feira, 30.
O jogo será transmitido pelo Paramount+.
Tiago Volpi; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel e Matheus Fernandes; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Mosquera; Isidro Pitta.
Técnico: Vagner Mancini
Beltran; Montiel, Martinez Quarta, Rivero e Acuña; Meza e Moreno; Galvan, Paez e Colídio; Driussi.
Técnico: Eduardo Coudet