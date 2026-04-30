Esporte

Red Bull Bragantino x River Plate: que horas e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Clubes se enfrentam nesta quinta-feira, 30, em São Paulo, pela fase de grupos

Bragantino x River Plate: veja onde acontece transmissão da partida

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de abril de 2026 às 06h04.

Tudo sobreCopa Sul-Americana
Saiba mais

Red Bull Bragantino e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira, 30, pela Sul-Americana.

O duelo, em Bragança Paulista, é válido pela fase de grupos. O Red Bull Bragantino ocupa a terceira posição do Grupo H, com três pontos, enquanto o River Plate lidera a chave, com quatro.

A equipe brasileira vem de vitória sobre o Blooming por 3 a 2. Já o time argentino chega pressionado após derrota no clássico contra o Boca Juniors.

Que horas assistir à Red Bull Bragantino x River Plate

A partida acontece às 21h30, do horário de Brasília, nesta quinta-feira, 30.

Onde assistir à Red Bull Bragantino x River Plate

O jogo será transmitido pelo Paramount+.

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino

Tiago Volpi; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel e Matheus Fernandes; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Mosquera; Isidro Pitta.

Técnico: Vagner Mancini

River Plate

Beltran; Montiel, Martinez Quarta, Rivero e Acuña; Meza e Moreno; Galvan, Paez e Colídio; Driussi.

Técnico: Eduardo Coudet

Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosFutebolCopa Sul-Americana

Mais de Esporte

Corinthians x Peñarol: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores

Jogos desta quinta-feira, 30: onde assistir ao vivo e horários

Quer ver a Copa de 2026 de perto? Saiba quanto custam os ingressos

Álbum da Copa 2026 chega em maio; versão premium custa até R$ 360

Mais na Exame

Mundo

Por que a China vai proibir a venda de drones em Pequim

Pop

Met Gala 2026: relembre os 5 looks mais caros da 'noite mais fashion do mundo'

Negócios

Maior supermercado do Pará nasceu com quatro barcos e hoje fatura R$ 5,4 bilhões

ESG

Ministros e líderes de 56 países tentam destravar o nó da dependência mundial do petróleo