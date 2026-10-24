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Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo e horário

Equipes se enfrentam neste sábado, 24, na Arena Crefisa Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

(Esportes/Exame)

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Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 07h37.

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Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, 24, às 18h30 (horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto será disputado na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), com transmissão exclusiva do Premiere, serviço de pay-per-view.

O Palmeiras volta a campo pelo Brasileirão após compromisso pela semifinal da Libertadores contra o Fluminense. Já o Bragantino busca somar pontos na reta final da competição nacional.

Panorama das equipes

  • Palmeiras: o time alviverde entra em campo na segunda colocação do Brasileirão, com 66 pontos, um a menos que o líder Flamengo, que soma 67 após 31 partidas. Com 19 vitórias, nove empates e três derrotas, a equipe paulista segue na disputa pela liderança na reta final do campeonato. O time também chega ao compromisso após garantir vaga na final da Libertadores da América.
  • Red Bull Bragantino: o clube de Bragança Paulista ocupa a décima posição, com 41 pontos. A equipe soma 11 vitórias, oito empates e 12 derrotas e busca melhorar sua colocação nas rodadas finais do torneio. Na rodada anterior, empatou por 1 a 1 com o Remo.

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (31ª rodada)
  • Data e horário: sábado, 24 de outubro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
Acompanhe tudo sobre:PalmeirasBrasileirão

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