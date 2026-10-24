Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo e horário

Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, 24, às 18h30 (horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto será disputado na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), com transmissão exclusiva do Premiere, serviço de pay-per-view.

O Palmeiras volta a campo pelo Brasileirão após compromisso pela semifinal da Libertadores contra o Fluminense. Já o Bragantino busca somar pontos na reta final da competição nacional.

Panorama das equipes

Palmeiras: o time alviverde entra em campo na segunda colocação do Brasileirão, com 66 pontos, um a menos que o líder Flamengo, que soma 67 após 31 partidas. Com 19 vitórias, nove empates e três derrotas, a equipe paulista segue na disputa pela liderança na reta final do campeonato. O time também chega ao compromisso após o time alviverde entra em campo na segunda colocação do Brasileirão, com 66 pontos, um a menos que o líder Flamengo, que soma 67 após 31 partidas. Com 19 vitórias, nove empates e três derrotas, a equipe paulista segue na disputa pela liderança na reta final do campeonato. O time também chega ao compromisso após garantir vaga na final da Libertadores da América

Red Bull Bragantino: o clube de Bragança Paulista ocupa a décima posição, com 41 pontos. A equipe soma 11 vitórias, oito empates e 12 derrotas e busca melhorar sua colocação nas rodadas finais do torneio. Na rodada anterior, empatou por 1 a 1 com o Remo.

Ficha técnica