Plataforma preditiva Polymarket dá mais de 80% de chance de Flávio ganhar as eleições

Eleiçõs 2026: 2º turno ocorre neste domingo, 25 (Ricardo Stuckert /PL/Flickr)
Repórter de finanças
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 08h55.
A plataforma preditiva Polymarket (que opera em blockchain) traz números bastante discrepantes na eleição presidencial brasileira. Enquanto duas pesquisas eleitorais indicam um empate técnico entre os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Polymarket aponta 80,2% de chance para o senador do PL, contra apenas 20% do petista. Já a plataforma Kalshi marcava uma proporção um pouco menor: 77,5% a 22,2% às 8h45 deste sábado, 24, véspera das eleições.
A título de comparação, Flávio aparecia numericamente à frente de Lula em quatro das cinco pesquisas nacionais divulgadas nesta sexta-feira, 23. O petista liderava apenas no levantamento da Vox Brasil. Nos votos válidos, que excluem brancos e nulos e definem o resultado da eleição, as diferenças variam de 1,2 ponto percentual a favor de Lula a quatro pontos a favor de Flávio, com a maioria dos resultados dentro da margem de erro.
Já a pesquisa Quaest da última quarta-feira, 21, colocou Flávio com 45% das intenções de voto, ante 44% de Lula. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado indica empate técnico. A pesquisa Datafolha, divulgada um dia depois, mostrou os dois candidatos empatados com 50% dos votos válidos. Era a primeira vez, desde o primeiro turno, que eles apareciam numericamente empatados.
No Polymarket, o crescimento do filho de Jair Bolsonaro foi quase uma constante no último mês. Lula aparecia na frente na plataforma até 9 de setembro. Porém, no dia 10, houve um cruzamento das probabilidades e Flávio começou a disparar na frente do adversário. Em 9 de outubro, cinco dias depois do primeiro turno, a chance de vitória do senador chegou a ser precificada em 89%, contra só 11% do adversário.
Mercados preditivos são plataformas nas quais os usuários podem colocar dinheiro na hipótese que consideram ser mais provável de acontecer em eventos do mundo real. Segundo as empresas do setor, o modelo é diferente de uma casa de aposta, pois o usuário não está jogando contra a banca. As plataformas dizem que cobram taxas de cada "aposta", mas a disputa é entre os usuários, sem participação delas.
Apesar disso, os mercados preditivos foram considerados casas de apostas irregulares pelo governo brasileiro em abril deste ano.
"Entende-se que as plataformas de mercados de previsão que ofertam contratos de eventos reais de temáticas esportivas e outras temáticas diversas de econômico financeiras exploram ilicitamente a modalidade lotérica de aposta de quota fixa, sugerindo-se que seu acesso por brasileiros seja bloqueado por esta Secretaria, conforme previsto na Lei nº 14.790/23, em seu art. 17", diz nota técnica da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.Depois da decisão do governo, tanto Kalshi quanto Polymarket foram proibidas no país e só podem ser acessadas mediante o uso de uma rede privada virtual (VPN).
Isso não impediu, no entanto, que contratos sobre as eleições brasileiras continuassem a ser operados nessas plataformas. Além da eleição presidencial, o Polymarket registrou contratos para a eleição de senador em cada estado brasileiro antes do primeiro turno.
*Colaborou Ricardo Bomfim
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