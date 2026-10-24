Que horas sai a última pesquisa Datafolha antes do 2º turno das Eleições 2026?

O levantamento tem previsão de 4.050 entrevistas presenciais (Renato Pizzutto/Band)
Colaboradora
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 09h33.
O último Datafolha antes do segundo turno das Eleições 2026 será divulgado neste sábado, 24, a partir das 18h40. A pesquisa vai medir as intenções de voto para presidente, a rejeição a Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) e os possíveis efeitos do debate da TV Globo na escolha dos eleitores. No primeiro turno, Flávio obteve 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. O levantamento prevê 4.050 entrevistas presenciais, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O segundo turno será realizado neste domingo (25).
O último levantamento do Datafolha antes do segundo turno das Eleições 2026 será divulgado neste sábado, 24, a partir das 18h40. A pesquisa vai avaliar as intenções de voto para a Presidência da República, disputada por Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), na véspera da votação, marcada para domingo, 25 de outubro.
As entrevistas foram realizadas presencialmente com eleitores de todo o Brasil entre sexta-feira, 23, e sábado, 24. Além de identificar a preferência do eleitorado, o levantamento busca verificar se os eleitores já decidiram seus votos ou se ainda podem mudar de candidato até o dia da eleição.
A pesquisa também vai medir a rejeição aos dois candidatos e investigar as motivações do voto. O questionário procura identificar se a escolha dos eleitores é motivada pela preferência por um dos presidenciáveis ou, principalmente, pela intenção de impedir a vitória do adversário.
O levantamento também investiga a repercussão do debate entre Lula e Flávio Bolsonaro realizado pela TV Globo. O questionário busca identificar se os eleitores acompanharam o confronto, total ou parcialmente, e qual dos candidatos teve o melhor desempenho na avaliação dos entrevistados.
Outro objetivo é verificar se o debate ou as notícias sobre o encontro influenciaram a intenção de voto. Para isso, os pesquisadores também perguntam em quem os eleitores pretendiam votar antes do confronto entre os presidenciáveis.
Os levantamentos foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos institutos Datafolha, Quaest, AtlasIntel, Nexus, MDA, Palver, Veritá, Futura, Colectta, Phoenix e França.
No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro terminou à frente de Lula na votação nacional. O candidato do PL recebeu 47,03% dos votos, aproximadamente 56,1 milhões, enquanto o candidato do PT obteve 45,16%, cerca de 53,9 milhões de votos.
Na pesquisa Datafolha divulgada em 15 de outubro, Flávio Bolsonaro aparecia com 47% das intenções de voto, contra 45% de Lula. A diferença de dois pontos percentuais configurava empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
O levantamento previsto para 22 de outubro também fazia parte da sequência de pesquisas do instituto na reta final da campanha, após o debate entre os candidatos realizado pela Band no domingo (18). Já a pesquisa deste sábado será a última do Datafolha antes da decisão nas urnas.
A pesquisa é contratada pela Empresa Folha da Manhã, responsável pela Folha de S.Paulo, e pela Globo Comunicação e Participações. O levantamento tem previsão de 4.050 entrevistas presenciais.
A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-09540/2026.
A última pesquisa Datafolha antes do segundo turno das Eleições 2026 será divulgada neste sábado (24), a partir das 18h40.
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) disputam a Presidência da República no segundo turno, marcado para domingo (25) de outubro.
O levantamento vai medir as intenções de voto, a rejeição aos candidatos, o grau de decisão dos eleitores e a influência do debate da TV Globo na escolha do voto.
Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos, aproximadamente 56,1 milhões, enquanto Lula obteve 45,16%, cerca de 53,9 milhões de votos, no primeiro turno realizado em 4 de outubro.
A pesquisa prevê 4.050 entrevistas presenciais, tem margem de erro máxima de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-09540/2026.
O segundo turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo, 25 de outubro, quando os eleitores escolherão o próximo presidente da República.