Que horas sai a última pesquisa Datafolha antes do 2º turno das Eleições 2026?

RESUMO ＋ O último Datafolha antes do segundo turno das Eleições 2026 será divulgado neste sábado, 24, a partir das 18h40. A pesquisa vai medir as intenções de voto para presidente, a rejeição a Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) e os possíveis efeitos do debate da TV Globo na escolha dos eleitores. No primeiro turno, Flávio obteve 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. O levantamento prevê 4.050 entrevistas presenciais, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O segundo turno será realizado neste domingo (25).

O último levantamento do Datafolha antes do segundo turno das Eleições 2026 será divulgado neste sábado, 24, a partir das 18h40. A pesquisa vai avaliar as intenções de voto para a Presidência da República, disputada por Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), na véspera da votação, marcada para domingo, 25 de outubro.

As entrevistas foram realizadas presencialmente com eleitores de todo o Brasil entre sexta-feira, 23, e sábado, 24. Além de identificar a preferência do eleitorado, o levantamento busca verificar se os eleitores já decidiram seus votos ou se ainda podem mudar de candidato até o dia da eleição.

A pesquisa também vai medir a rejeição aos dois candidatos e investigar as motivações do voto. O questionário procura identificar se a escolha dos eleitores é motivada pela preferência por um dos presidenciáveis ou, principalmente, pela intenção de impedir a vitória do adversário.

Pesquisa Datafolha avalia impacto do debate da TV Globo

O levantamento também investiga a repercussão do debate entre Lula e Flávio Bolsonaro realizado pela TV Globo. O questionário busca identificar se os eleitores acompanharam o confronto, total ou parcialmente, e qual dos candidatos teve o melhor desempenho na avaliação dos entrevistados.

Outro objetivo é verificar se o debate ou as notícias sobre o encontro influenciaram a intenção de voto. Para isso, os pesquisadores também perguntam em quem os eleitores pretendiam votar antes do confronto entre os presidenciáveis.

Todas as pesquisas que serão divulgadas neste sábado

Os levantamentos foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos institutos Datafolha, Quaest, AtlasIntel, Nexus, MDA, Palver, Veritá, Futura, Colectta, Phoenix e França.

Como foi o primeiro turno das Eleições 2026?

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro terminou à frente de Lula na votação nacional. O candidato do PL recebeu 47,03% dos votos, aproximadamente 56,1 milhões, enquanto o candidato do PT obteve 45,16%, cerca de 53,9 milhões de votos.

Na pesquisa Datafolha divulgada em 15 de outubro, Flávio Bolsonaro aparecia com 47% das intenções de voto, contra 45% de Lula. A diferença de dois pontos percentuais configurava empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento previsto para 22 de outubro também fazia parte da sequência de pesquisas do instituto na reta final da campanha, após o debate entre os candidatos realizado pela Band no domingo (18). Já a pesquisa deste sábado será a última do Datafolha antes da decisão nas urnas.

Ficha técnica da pesquisa Datafolha

A pesquisa é contratada pela Empresa Folha da Manhã, responsável pela Folha de S.Paulo, e pela Globo Comunicação e Participações. O levantamento tem previsão de 4.050 entrevistas presenciais.

A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-09540/2026.